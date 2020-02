So tierisch wild ist der Ostalbkreis

Fauchende Stubentiger, badende Enten und Hunde auf Entdeckungstour – in der Region ist tierisch was los. Die Einsendung für die Leserfoto-Seite finden sich in der Bildergalerie.

Und auch nächste Woche wollen wir wieder eine Klick-Seite veröffentlichen: Der Ostalbkreis ist gemessen an der Fläche der drittgrößte Landkreis in Baden-Württemberg. Aber das alleine macht ihn noch nicht besonders und er hat noch viel mehr zu bieten. Kleine Burgen oder Schlösschen, tolle Landschaften und viele schöne Städte und Gemeinden.

Die schönsten Fotoimpressionen aus dem Ostalbkreis wollen die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ dann auf der nächsten Leserfoto-Seite „Klick!“ sowie online und auf den zugehörigen Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder als JPG-Datei mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 24. Februar, per E-Mail an: klick@aalener-nachrichten.de

Aus technischen Gründen können wir nur digitale Bilder berücksichtigen. Um Ihre Fotos in bestmöglicher Qualität abzudrucken, sollten diese mindestens eine Größe von einem Megabyte haben.