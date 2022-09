So soll die Ostalb Energie sparen

Wegen der Mangellage beim Gas und der massiven Preissteigerungen im gesamten Energiebereich haben sich die Städte und Gemeinden im Ostalbkreis mit den Energieversorgern und dem Sportkreis im Rahmen einer von Landrat Joachim Bläse einberufenen Videokonferenz auf ein einheitliches Vorgehen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung verständigt.

Die Rathäuser, so heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts, stünden in sehr engem Kontakt mit der Landkreisverwaltung und den regionalen Energieversorgern und wollten in dieser schwierigen Zeit mit gutem Beispiel vorangehen. Nur durch solidarisches Verhalten könne Energie gespart werden.

Gesetzliche Regelungen zur Energieeinsparung wurden mit der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023 jüngst durch den Bund festgelegt.

Dazu gehören unter anderem die Festlegung einer Höchsttemperatur von 19 Grad an Arbeitsplätzen, die Untersagung von Heizlüftern und der Beleuchtung von Gebäuden oder Baudenkmälern von außen, das Verbot der Beheizung von privaten Pools und Schwimmbecken mit Strom und Gas, die Untersagung des dauerhaften Offenhaltens von Ladentüren sowie der Beleuchtung von Werbeanlagen in der Zeit von 22 bis 6 Uhr.

In der Runde unter der Leitung von Landrat Bläse wurden darüber hinaus folgende, weitere Einsparmaßnahmen abgestimmt, die ab sofort im Ostalbkreis temporär gelten:

In den Grundschulen soll, sofern technisch möglich, die Temperatur in den Klassenräumen auf 20 Grad abgesenkt werden

In den weiterführenden Schulen soll die Temperatur auf 19 Grad abgesenkt werden

Die Temperatur in Verwaltungsräumen (zum Beispiel Lehrerzimmer) in allen Schularten soll auf 19 Grad abgesenkt werden

Die Höchsttemperatur in öffentlichen Sport-, Turn- und Veranstaltungshallen soll 15 Grad betragen und, sofern technisch möglich, soll das Warmwasser abgestellt werden. Einzelveranstaltungen sind hiervon zunächst ausgenommen

Beschränkung beim Betrieb von Hallen- und Schwimmbädern: Die Wassertemperatur wird, wo möglich, abgesenkt, es wird empfohlen, Saunen und Spaßbecken zu schließen.

Sensibilisierung von Personal und der Bevölkerung

Förderung der Bildung von Fahrgemeinschaften; Der Ostalbkreis ist an das Pendla-Netzwerk angeschlossen, eine zeitgemäße Online-Mitfahrzentrale zur Bildung von Fahrgemeinschaften

Zudem wurden den Kommunen im Ostalbkreis die Vorbereitungen und Planungen bezüglich einer Energiemangellage Gas aus Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes erläutert

Es werde mit Blick auf den Winter bei der Energieversorgung auf alle Haushalte und somit auf jeden Einzelnen ankommen, den Verbrauch zu senken, um möglichst viel Gas und Strom einzusparen, so der Appell von Landrat Bläse an die Bevölkerung. Gerade bei der Heizenergie liege ein großes Sparpotenzial vor. Da Gas auch für die Stromerzeugung verwendet wird, sollte auch der Verbrauch von Strom so weit als möglich reduziert werden.

Es gibt verschiedene Szenarien der Energieversorgungswirtschaft zur Frage, ob und gegebenenfalls wann eine Gasmangellage eintreten wird. „Nur durch deutliche Einsparungen wird es uns gelingen, ohne Gasmangellage über den Winter zu kommen“, sagt Bläse.