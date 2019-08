So schön ist der Sommer in der Region

Egal, ob Schwimmen gehen an den verschiedenen Badeseen in der Region, ein Spaziergang in der Natur oder Impressionen aus dem eigenen Garten - der Sommer im Ostalbkreis ist besonders schön.

Die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ würden die schönsten Sommer-Impressionen aus der Region gerne auf der Leserfoto-Seite „Klick!“ sowie online und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder digital als JPG-Datei mit einer Größe von einem Megabyte mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 2. September, an: klick@aalener-nachrichten.de