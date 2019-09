So schön ist der Sommer im Ostalbkreis

Eine Woche lang haben „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ die schönsten Aufnahmen vom Sommer im Ostalbkreis. Und viele Leser haben die Chance genutzt und tolle Impressionen geschickt. So haben uns zum Beispiel morgendliche Stimmungen vom Bucher Stausee, Vögel beim Brüten und Sonnenblumen im Gewitter erreicht.

Auch für die kommende Woche suchen wir wieder tolle Fotos: Dieses Mal steht die Klick-Seite ganz im Zeichen des Altweibersommers. Egal ob Spinnenweben oder Tautropfen beim Sonnenaufgang oder frühmorgendliche Nebelstimmungen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ würden die schönsten Bilder aus der Region gerne auf der Leserfoto-Seite „Klick!“ sowie online und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder als JPG-Datei mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 9.September, per E-Mail an: klick@aalener-nachrichten.de

Aus technischen Gründen können wir nur digitale Bilder berücksichtigen. Um Ihre Fotos in bestmöglicher Qualität abzudrucken, sollten diese mindestens eine Größe von einem Megabyte haben.