So richtig ins Zeug gelegt - mit 46 Titeln

Mit einem großen Team von 29 Schwimmern ging der MTV Aalen im heimischen Hallenbad in die Bezirksmeisterschaften. Mit einer unglaublichen Anzahl von 46 Titelgewinnen legten sich die Aalener so richtig ins Zeug. Mit einer Hiobsbotschaft mussten die Teilnehmer der Meisterschaften zum Start der Veranstaltung klarkommen.

Zu Beginn wurde bekannt gegeben, dass leider die Medaillen aufgrund von Lieferengpässen nicht rechtzeitig eingetroffen waren. Trotz der schlechten Nachricht gaben die Athleten des MTV alles und überzeugten auf ganzer Linie. Mit einer tollen Ausdauerleistung überzeugte Vivien Jocham auf der langen 400 Meter Freistilstrecke auf voller Linie. Joacham holte in einer starken neuen persönlichen Bestzeit von 04:57,58 Minuten den Titel. Einen sehr guten Eindruck hinterließ Pia Klemmer, die bei sieben Starts unglaubliche sechs Goldmedaillen sammelte. Ana Perez-Kelke (200 Meter Freistil) in 02:22,03 Minuten und Darija Schiele (200 Meter Rücken) in 02:46,82 Minuten freuten sich über den ersten Platz. Golo Böhme, der sich ebenfalls wie Jocham an die langen 400 Meter Freistil wagte, konnte mit 04:34,59 Minuten keiner stoppen. Auch Lea Diemann überzeugte in der Lage Freistil, allerdings auf der 100 Meter Sprintstrecke - Erste in 01:04,95 Minuten.

Ein starkes Wochenende hatte Tobias Kohler, der bei jedem Start aufs Treppchen durfte. Mit der schnellsten Zeit des Wochenendes siegte er auf 50 Meter Freistil. Hier erkämpfte er sich mit 0:24,36 Minuten den Titel. Victoria Broer (200 Meter Freistil) in 02:18,00 Minuten ebenfalls. Auch über die Hälfte der Strecke, den 100 Metern Freistil zeigte sie ihr Sprinttalent - Gold in 01:04,47 Minuten. Matthias Oppold (200 Meter Bruststrecke) gewann in 02:45,02 Minuten. Auch Denis Bachtinov gab sich in Gewinnerlaune. So holte er sich bei drei Starts dreimal Gold. Besonders gut: 100 Meter Brust in 01:10,09 Minuten. Die beiden Geschwister Shannon und Ryan Newman waren stark vom Goldfieber befangen. So sicherte sich Shannon in einer neuen persönlichen Bestzeit von 01:09,74 Minuten auf 100 Meter Rücken den ersten Platz. Ihr Bruder Ryan startete die doppelte Distanz, den 200 Meter Rücken- Gold in 02:22,14 Minuten. Vanessa Dambacher tat sich etwas schwerer holte aber dennoch den Titel über 200 Meter Freistil. Zudem schickte der MTV weitere Athleten ins Rennen. Die Aalener sammelten weitere Top-Platzierungen. Auch die Trainer waren angesichts der guten Erfolge zufrieden.