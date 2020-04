So lustig steigt die Hochschule Aalen in das ungewöhnliche Semester ein

Die Hochschule Aalen hat mit einem Facebook-Video einen viralen Hit gelandet. Zum Semesterstart präsentieren Professoren und Dozenten, was alles während einer digitalen Konferenz passieren kann.

Die Hochschule präsentierte das humorvolle Video während der digitalen Semester-Eröffnung, die in diesem Jahr zum ersten Mal aufgrund der Corona-Pandemie im Internet stattfinden musste.

Die Facebook-Gemeinde feiert das Video in den Kommentaren und honoriert es mit ausschließlich positiven Reaktionen - Herzen, Daumen hoch und lachenden Emojis.

So fallen die Reaktionen aus

Lucas S.

„üüüüberragend!“

Robert S.

„Sehr cool gemacht :)“

Isa K.

„Finde keine Worte. HS Aalen kann sogar witzig sein!“

Heinrich G.

„Genial“

Digitaler Einstieg ins Semester

Zum ersten Mal hat die Hochschule Aalen die Erstsemester via Live-Stream begrüßt. Die Studenten trafen sich in den vorangegangenen Jahren in der Stadthalle und Aula der Hochschule. Aufgrund der Corona-Krise war das in diesem Jahr nicht möglich.