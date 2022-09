So lebten die Römer

„Das Leben ist ein Fest“ lautet das Motto am letzten Septemberwochenende im Aalener Limesmuseum. Unter dem Titel „Vita Romana“ soll am Samstag, 24., und Sonntag, 25. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr auf dem Museumsgelände nicht das Militär im Mittelpunkt stehen, sondern das zivile Leben am Limes, an Roms Grenze zu den Barbaren. Die Besucher können dabei römische Handwerks- und Lebenskunst pur erleben.

Die bekanntesten Römergruppen aus dem süddeutschen Raum präsentieren eine breite Palette an Handwerkstechniken. Es werden Vorführungen wie Knochenschnitzerei, Bronzeblechtreibarbeiten, Textilhandwerk und Korbflechten geboten. Die römische Badekultur, Religion und Aberglaube sowie antike Medizin stehen ebenso auf dem Programm wie kulinarische Kostproben oder die besonderen Lavezgefäße. Die bekannteste Öllampenherstellerin aus der Schweiz gibt sich die Ehre und zeigt die Herstellung der Lämpchen aus Ton. Das Alltagsleben im römischen Vicus (Dorf) wird detailgenau gezeigt, von der Modeüber die Frisuren bis zum Schmuck.

Verschiedene Aktionen laden zum Mitmachen ein, unterstützt von Schülern des Ernst-Abbe-Gymnasiums Oberkochen und des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen. Und auch für Gaumenfreuden ist mit römischen Speisen oder Kaffee, Kuchen und süßen Crêpes gesorgt. Führungen über das Unesco-Welterbegelände runden das Programm ab.