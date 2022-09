So kommt ein Lehrer zu späten Doktorwürden

Einmal eine Doktorarbeit zu schreiben und die Prüfungen für den Doktortitel auch noch mit gutem Erfolg zu bestehen, daran hatte Fred Maurer eigentlich nie gedacht. Denn fast 30 Jahre im Schuldienst lagen hinter ihm, als ihm 2010 ein ehemaliger Lehrerkollege aus gemeinsamer Heidelberger Zeit ein unglaubliches Angebot machte.

Fred Maurer hatte ihm lediglich per E-Mail zu seiner Professur an einer bayerischen Universität gratulieren wollen, ganz ohne Hintergedanken. Maurer war beruflich als Lehrer zufrieden und seit 1998 auch privat glücklich. Aus Liebe war er damals auf die Ostalb umgezogen, 2001 heiratete er und wurde damit sozusagen auch Vater des heute 37-jährigen Sohnes seiner Frau.

Insofern erschrak er erst einmal, als ihm der ehemalige Kollege, mittlerweile Professor und Institutsleiter für Literaturdidaktik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, anbot, bei ihm zu promovieren. „Offenbar wollten unsere Hochschulen auch ‚Externe‘ fördern – auch tatsächlich ‚ältere Semester‘. Ich war nämlich bereits Mitte 50, hatte einerseits Jahrzehnte lang nicht mehr studiert und schon gar nicht an einer Universität“, erzählt Maurer.

Mit 20 hatte sich der gebürtige Mannheimer 1976 für ein Lehramtsstudium für Realschulen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg eingeschrieben, an der er sich als Student außerordentlich wohl gefühlt hat. Nach seinen beiden Staatsexamen trat er endgültig in den Schuldienst ein – um 1993 dann doch noch einmal als Diplomand an „seine“ PH Heidelberg zu gehen.

Und dann, 14 Jahre später, dieses Angebot seines ehemaligen Kollegen. Maurer war hin- und hergerissen. Ja, er fühlte sich glücklich und zufrieden, „andererseits schlägt man ein solches Angebot nicht ab“, wie er sagt. Zumal seine Frau und der damals mittlerweile selbst studierende Sohn ihm zurieten: „Du hast doch nichts zu verlieren!“

Also ging es Maurer, der inzwischen an der Sonnenbergschule in Oberkochen war, an. „Es war nebenberuflich, ohne Deputatskürzung, als Klassenlehrer, Fachleiter Musik und Pressewart meiner Schule, ein steiniger, beschwerlicher Weg“, erzählt er im Rückblick. Zu seinem Glück habe er einen wunderbaren, paradoxerweise zwei Jahre jüngeren Doktorvater gehabt, der ihn fachlich und menschlich begleitet hat. Das Thema für die Dissertation hat der Doktorvater vorgeschlagen: „Leseförderung durch Kriminalliteratur“.

„Mich hat das gleich begeistert“, sagt Maurer. Denn in jungen Jahren hatte ihn nicht nur das Karl-May-Fieber gepackt, seit damals war er auch erklärter „Fan“ von „Aktenzeichen XY ungelöst“ im ZDF und ebenso begeisterter „Krimi-Konsument“ in Literatur und Fernsehen. Ein Zustand, der bis heute anhält und sich im Lauf der Jahre auch auf Kino und Theater ausgeweitet hat. In den späten 60er-Jahren habe sich diese Krimi-Begeisterung „aus naiver Lesebegeisterung sowie kindlicher Freude an Handlungsentwicklungen und Spannung“ entwickelt, schreibt Maurer im Vorwort zu seiner Dissertation.

Am Ende bestand er seine Doktorprüfung „cum laude“, also „mit Lob“ und somit der Note zwei. „Wobei das sogenannte Rigorosum, die gut zweistündige mündliche Prüfung durch drei professorale Institutsleiter, ihren Namen weiß Gott verdient hatte, weil sie tatsächlich rigoros war“, wie er erzählt. Manchmal habe er, in dieser Runde der Älteste, wirklich Mühe gehabt, die Fragestellung zu begreifen. „Aber als Musiker hat man ja gelernt zu improvisieren“, meint er augenzwinkernd im Rückblick.

Als er dann 2019, fast ein Jahrzehnt später und inzwischen 63, die Urkunde erhalten hat, sei er zwar stolz gewesen, „mir jedoch auch dessen bewusst, dass ich ein Jahr vor der Pensionierung mit meinem Doktorhut beruflich nicht mehr viel würde anfangen können“.

So frönte er nach den Sommerferien 2020 den Hobbys seiner Jugend: Er schrieb als ehemaliger Deutschlehrer einerseits Gedichte, Kurzgeschichten und Leserbriefe an bekannte deutsche Nachrichtenmagazine. Andererseits begann er als nun ehemaliger Schulmusiker, wie schon in den 1970er-Jahren als Student, Musik für Klavier, Kirchenorgel und Akkordeon zu schreiben. Das Akkordeon war ohnehin schon seit 1965 „sein“ Instrument. Immerhin nahmen zwei Verlage mehrere Stücke aus Maurers Feder an. Für eine dauerhaftere Zusammenarbeit entschied er sich für den Verlag „Notenwunderland“ in der Harmonika-Stadt Trossingen.

„Plötzlich war es mit dem Ruhestand vorbei“, erzählt Maurer. „Ich arbeitete wieder fast so lange wie früher, womöglich noch intensiver und begeisterter, zugleich – mit Kaffee und Wasser gemütlich vor dem Laptop und am Klavier sitzend – ohne den Stress von damals“. Demnächst wird eine „Burleske“ von Fred Maurer veröffentlicht, in Planung sind zudem ein Musette-Walzer und – „aus leider aktuellem, traurigem Anlass“, wie er sagt – eine „Friedenshymne“.

Mit dem Verlagslektor hat sich Maurer inzwischen angefreundet. Der hat ihm jüngst mitgeteilt, er und der Verlagschef wollten die „Friedenshymne“ für den Jacobi-Kompositionspreis einreichen. „Unterschätzen Sie nicht Ihre Fähigkeit, Melodien zu erfinden. Das Thema der Friedenshymne ist ein Ohrwurm“, hat ihm der Lektor aus Trossingen geschrieben.

Einsendeschluss für den Preis ist der 1. Oktober. „Nun sind meine Tage erst recht ausgefüllt“, sagt Maurer. Denn er will die „Friedenshymne“, deren Urfassung von 1991 stammt, aus der Zeit des Irakkriegs, optimieren.“ Und was lernt er nach seinen eigenen Worten „aus dieser fast märchenhaften Geschichte“, wie er sagt? „Auch im Alter tun sich ungeahnte Chancen auf; fast habe ich das Gefühl, die unbeschwerte Jugend kommt noch einmal zurück – jedenfalls ehe ich vom Schreibtisch aufstehe und der alte Rücken schmerzt.“