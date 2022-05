So können die Schwestern in Aalen bleiben

Jetzt ist es amtlich: Das Kloster Untermarchtal wird in der katholischen Kirchengemeinde Aalen auf die Dauer von 15 Jahren eine Station für ältere Schwestern einrichten. Die entsprechende Vereinbarung haben die Generaloberin der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal, Elisabeth Halbmann, und ihre Stellvertreterin, Generalvikarin Karin Weber, im Salvatorheim mit Pfarrer Wolfgang Sedlmeier unterzeichnet. Das Pilotprojekt nennt sich „Betende Präsenz“.

Das Projekt und der entsprechende Vertrag ermöglichen es den drei in Aalen lebenden drei Vinzentinerinnen Piata Pfeifer, Alexina Bammert und Rosemarie Schmid, auch weiterhin in Aalen bleiben zu können und nicht, wie bislang üblich, nach ihrem aktiven Schwesterndienst in das Mutterhaus nach Untermarchtal zu ziehen.

Für Pfarrer Wolfgang Sedlmeier haben ältere Menschen ihre eigene Berufung, ihren Beitrag zum Gelingen des Lebens aller beizutragen. Für die Schwestern komme hinzu, dass sie die Erfahrung eines langen Glaubenslebens besitzen. Deshalb hätten alle Gremien der Gemeinde sich gefreut, dieses Projekt zu entwickeln und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es auf den Weg gebracht werden konnte.

Generaloberin Elisabeth Halbmann sagte, die Idee für das Projekt sei vor anderthalb Jahren entstanden. Damals habe die Frage im Raum gestanden, wo die drei Schwestern ihren Ruhestand verbringen. Denn der Vertrag mit einer Gemeinde ende normalerweise, sobald die letzte Schwester ihren aktiven Dienst beende. Schwester Rosemarie war im Dezember in den Ruhestand verabschiedet worden. Somit hätten nun alle drei Ordensfrauen ins Mutterhaus nach Untermarchtal zurückkehren müssen. Doch Sedlmeier wollte sie nicht gehen lassen, die der Stadt und ihren Menschen zum Teil seit über 50 Jahren eng verbunden sind. Sedlmeier selbst hatte schon vor seinem Dienstantritt in Aalen sein einstiger Studienkollege und heutige Küferstüble-Wirt Ansgar Kaufmann erzählt, die besten Frauen der Stadt seien die Schwestern der Kirchengemeinde. Diese „beste Frauen“ seien ihm noch lange durch den Kopf gegangen, sagt Sedlmeier.

Und sie seien ein Glücksfall für die Katholikinnen und Katholiken in Aalen. Weshalb ihm die Idee einer Art Alterswohngemeinschaft der Schwestern hier in Aalen kam. Ohne konkreten Auftrag mehr in Gemeinde, Kindergarten oder Sozialstation, „sondern einfach mitleben in unseren Gemeinden“.

Mit dieser Idee wandte sich die Kirchengemeinde an den Generalrat der Vinzentinerinnen, und diese seien verblüfft und erfreut über diese Idee gewesen. Die Generaloberin fand dann den treffenden Titel für das Unterfangen: „Projekt: Betende Präsenz.“ Schwestern aus der Kongregation sollten die Möglichkeit bekommen, statt in das Altenheim in Untermarchtal zu gehen, in Aalen am Leben einer Gemeinde teilzunehmen. Als WG sollten sie sich selbst versorgen und ihre altersspezifischen Charismen leben können wie Zeit haben, vinzentinische Frömmigkeit, Lebensklugheit, Erfahrung. Die Vereinbarung hierzu gilt nun auf 15 Jahre, die Gemeinde stellt mietfrei eine barrierefreie Wohnung, und die Kongregation sichert den Lebensunterhalt.