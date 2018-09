So könnte das Aalener Landratsamt 2020 aussehen

Letztendlich ist es einer der unauffälligeren Entwürfe geworden, der den Planungswettbewerb Union-Areal gewonnen hat. Der Entwurf von Hirner und Riehl Architekten aus München und Lex Kerfers Landschaftsarchitekten aus Bockhorn hat das Rennen gemacht. Das hat Landrat Klaus Pavel bei der Ausstellungseröffnung am Mittwochabend verkündet.

Ein Preisgericht hatte tags zuvor die Entwürfe beurteilt. Dessen Vorsitzender, Architekt Wolfgang Riehle aus Reutlingen, erklärte die Entscheidung. Einerseits sei der städtebauliche Teil beurteilt worden, andererseits die Erweiterung des Landratsamtes, die auf dem Union-Gelände gebaut werden soll. Für letzteres sei der visuelle Bezug zum bestehenden Haupthaus wichtig gewesen.

Ein Großteil der Architekten habe äußerst visionäre Lösungen des neuen Gebäudes entwickelt und damit das Haupthaus zur Nebensache degradiert. Das Gewinnermodell käme dagegen eher konservativ und „eingefügt in die öffentliche Situation“ daher. Drei Baukörper werden über innere Magistrate verbunden – geeignet für ein schlüssiges Orientierungssystem, sagte Riehle.

Außerdem sei bei diesem Entwurf ausreichend Platz für Grünraum und Gewässer gegeben. „Das zusammenhängende Erlebnis war uns wichtig.“ Allerdings: Die Parklösung müsse noch überarbeitet werden. Bisher sei eine zweigeschossige Tiefgarage geplant. Hochwassergefahr und die Ungewissheit, wie viele Parkplätze in Zukunft tatsächlich noch gebraucht würden, sprächen aber eher für einen Hochbau. Insgesamt 19 Büros haben an dem Wettbewerb teilgenommen, fünf wurden mit diversen Preisgeldern ausgezeichnet. „Es ist schön, dass viele die Reste der Bestandsbebauung erhalten haben“, sagte Riehle.

Gesamtes Sozialdezernat soll in neuem Gebäude unterkommen

Von einer der einschneidendsten Ausschreibungen sprach Landrat Klaus Pavel. „Der Kauf des Union-Areals war eine Jahrhundertchance für den Ostalbkreis.“ Es habe eine tolle Lage, sei gut erreichbar, mit 1,7 Hektar Fläche sehr groß und liege sehr nahe an dem bestehenden Gebäude. In dem neuen Gebäude soll das gesamte Sozialdezernat unterkommen, 375 Mitarbeiter insgesamt. Dabei sei wichtig, dass die Räume dem Arbeiten der Zukunft angepasst seien. „Die Frage ist, wie viel Verwaltung wir in zehn bis zwanzig Jahren überhaupt noch haben.“

Pavels – wie er selbst zugab ambitionierter – Zeitplan sieht vor, dass im nächsten Jahr die Gebäude abgerissen werden und „Ende 2019, spätestens Anfang 2020 mit den Baumaßnahmen begonnen wird.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei ideal verlaufen – immerhin seien für beide Partner auch die Interessen des jeweils anderen wichtig.

Für die Stadt sei wichtig, dass an dieser Stelle auch bezahlbarer Wohnraum entstehe, immerhin zeige die Prognose, dass 2025 mehr als 70 000 Menschen in Aalen leben werden. Oberbürgermeister Thilo Rentschler beschrieb die Geschichte des Quartiers, das sich vom alten, klassischen Industriegebiet zum hippen Stadtteil entwickeln könne. „Das Quartier Süd bietet sich wie kein anderes Quartier an, sich urban zu entwickeln.“

Insgesamt 6,8 Hektar Fläche

Das Wettbewerbsgebiet umfasst insgesamt 6,8 Hektar. Darin enthalten ist mit 1,7 Hektar das Union-Areal in der Wilhelm-Merz-Straße, das der Ostalbkreis 2016 gekauft hat.

Für die Stadt Aalen ist der Bereich Aalen-Süd sehr wichtig. Das Gebiet befindet sich seit einigen Jahren im Umstrukturierungsprozess, steht in dem Auslobungstext des Wettbewerbs. Aus städtebaulicher Sicht seien die Flächen nicht standortangemessen genutzt. Nahversorgungsbetrieben und innerstädtisches Wohnen könne dort angesiedelt werden.

Für den Landratsamtsneubau werden rund 11 440 Quadratmeter Grundfläche veranschlagt. Außerdem soll dort ein Dienstleistungszentrum mit rund 4000 Quadratmeter Grundfläche als zweiter Bauabschnitt entstehen.

Für Preise und Anerkennungen stellten die Auslober als Wettbewerbssumme einen Gesamtbetrag in Höhe von 132 000 Euro zur Verfügung. Das Geld wurde den Wettbewerbern in unterschiedlichen Preisen für den städtebaulichen und den Landratsamt-Bau zugesprochen.

Das Preisgericht besteht aus elf Fachpreisrichtern. Dazu kommen zehn Sachpreisrichter mit Stimmrecht, je fünf aus dem Gemeinderat und fünf aus dem Kreistag. Sprecher und Vorsitzender des Preisgerichts ist Architekt Wolfgang Riehle (Riehle + Assoziierte). Beratend ohne Stimmrecht sind nochmals vier Mitglieder benannt.

Von der Kaufland-Seite her führte einst ein Tor hinein in die Union-Werke, (Foto: Eckard Scheiderer) und vom Durchgang aus (Foto: Eckard Scheiderer) fällt ein Blick auf die Hauptstraße des Geländes und den Wehrkanal. (Foto: Eckard Scheiderer) Drinnen in den Gebäuden stößt man unter anderem auf die alten Stanzmaschinen für die Schuhcremedosen, (Foto: Eckard Scheiderer) und auf weitere Anlagen für die Dosenherstellung. (Foto: Eckard Scheiderer) Neben Schuhcremes wurde einst auch Bodenwachs hergestellt, (Foto: Eckard Scheiderer) der Markenname Agal steht für hochwertige Schuhpflegemittel. (Foto: Eckard Scheiderer) Draußen geht die Reise weiter vorbei am alten Kocherwehr, (Foto: Eckard Scheiderer) der abzweigende Kanal bietet idyllische Perspektiven. (Foto: Eckard Scheiderer) Es öffnen sich zwischendurch ungewohnte Blicke wie hier aufs Rathaus (Foto: Eckard Scheiderer) oder durch die Verbindungen zwischen einzelnen Fabrikteilen hindurch. (Foto: Eckard Scheiderer) Nato-Draht sichert das Gelände nach draußen, und noch immer prangt der Werbeschriftzug für das längst der Vergangenheit angehör (Foto: Eckard Scheiderer) Hier war der Haupteingang von der Wilhelm-Merz-Straße her. (Foto: Eckard Scheiderer) Etliche Flächen, vor allem Lagerhallen neueren Datums, stehen weitgehend leer, wie Hans-Gilg Naegele erklärt. (Foto: Eckard Scheiderer) Am Hauptportal war auch die Portierloge, hier wurden auch Besucher aufs Gelände gelassen. (Foto: Eckard Scheiderer) Noch immer überragt der Schlot des firmeneigenen Kesselhauses das Gelände. (Foto: Eckard Scheiderer) In diesen Dampfkesseln wurde die Rohmasse für die Schuhcremes aufgekocht, (Foto: Eckard Scheiderer) die dann im Abfüllsaal in die Dosen kam. (Foto: Eckard Scheiderer) Die Schlosserei verfügte sogar über eine eigene Esse, an der geschmiedet werden konnte. (Foto: Eckard Scheiderer) Die Voith-Turbine von 1947 ist komplett erhalten. (Foto: Eckard Scheiderer) Wer durch die Gebäude geht, stößt immer wieder auch auf alte Werbeplakate für die Union-Marken. (Foto: Eckard Scheiderer) Und die Kantine hatte Ausmaße, die heute die gerne einem Vereinsheim zur Ehre gereichen würden. (Foto: Eckard Scheiderer) Viele Jahre wurde für die Belegschaft selbst gekocht, zumindest ein bisschen Besteck ist noch vorhanden... (Foto: Eckard Scheiderer) Und immer wieder stößt man an den Wänden auch auf Kalender aus der letzten Phase der Union-Werke. (Foto: Eckard Scheiderer) Büroalltag, der die Zeiten überlebt hat. (Foto: Eckard Scheiderer) Zwölf Jahre lang hat Hans-Gilg Naegele (rechts) eine Grundwassersanierung gemacht. Die gewaltige Anlage hierfür erklärt er unse (Foto: Eckard Scheiderer) Unter dem geraden schmalen Asphaltweg am Boden verlaufen bis heute die Schienen des werkseigenen Gleisanschlusses. (Foto: Eckard Scheiderer) Von oben ergibt sich ein schöner Blick über das Werksgelände mit dem Wehrkanal bis hinüber zum Langert und zur Triumphstadt. (Foto: Eckard Scheiderer) Noch eine Marke: „Kavalier“ hießen die Schuhcremes, welche die Union-Werke vor allem für Supermärkte herstellten. Konsum-Ware s (Foto: Eckard Scheiderer) 1 von 1

