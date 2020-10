So ist Simon Gegenheimer Mountainbike-Vizeweltmeister geworden

Simon Gegenheimer ist Mountainbike-Vizeweltmeister. Gegenheimer gewann in Belgien bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft im Sprint die Silbermedaille. Neuer und alter Weltmeister ist der Franzose Titouan Perrin-Ganier, Bronze gewinnt Anton Olstam aus Schweden.

Gegenheimer schaffte es erneut sein Können genau im richtigen Moment zu zeigen und holt bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Leuven seine inzwischen vierte WM-Medaille. Dabei war der Fahrer vom Mountainbike Racingteam dieses mal so knapp wie noch nie am Titel. Gegenheimer führte mehr als die Hälfte des Rennens und präsentierte sich vom Start an sehr souverän im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft. „Im ersten Moment war ich natürlich mit gemischten Gefühlen. Man trainiert für den großen Traum einmal Weltmeister zu werden aber eine Silbermedaille ist speziell in diesem nicht einfachen Jahr viel Wert für mich, mein Team und auch meine Partner“, so der 31-Jährige.

Es war dann auch kein Fahrfehler oder technischer Defekt, sondern einfach ein großartiges und cleveres Überholmanöver mit welchem der Franzose Perrin-Ganier knapp 200 Meter vor dem Ziel an Gegenheimer vorbeizog. Danach war der Stadtkurs sehr eng und ließ keine Gegenattacke mehr zu. Von hinten drohte jedoch auch kein Risiko für den Deutschen. Der Schwede und spätere Bronzemedaillengewinner Anton Olstam hatte alle Hände voll zu tun, um sich gegen einen weiteren Franzosen im Kampf um eine Medaille durchzusetzen. Letztendlich zeigten sich damit bei den Männern die bekannten und routinierten Fahrer des Weltcups auch bei den Weltmeisterschaften.

Diese wurden jedoch auf Grund der Covid-Schutzmaßnahmen vollkommen ohne Zuschauer ausgetragen und nur über die Streaming und TV-Übertragungen ausgestrahlt. Aber auch ohne Zuschauer konnte sich Gegenheimer über einen Vizeweltmeistertitel sehr freuen: „Ich bin seit 10 Jahren im Weltcup und bei den Weltmeisterschaften erfolgreich und kämpfe um die Medaillen und Titel. Ich bin immer noch hungrig auf Erfolg und zugleich sehr dankbar so oft tolle Erfolge feiern zu dürfen. Hartes Training aber auch ein großartiges Team hinter mir machen dies Jahr für Jahr möglich.“

Seine Teamkollegin Marion Fromberger (20) konnte eine Woche nach ihrem dritten Platz bei den Europameisterschaften nicht erneut eine Medaille gewinnen. Fromberger gehörte mit Platz sechs zwar wieder zu den Besten und konnte vor allem am Start ihre Kraft demonstrieren, doch es fehlte ein wenig Überblick für ein erneutes Podium. „Ich habe die Innenlinie für einen Augenblick offen gelassen und da fuhr dann direkt eine Niederländerin hinein. Dann verliert man da ruckizucki seine Position und ist nicht mehr optimal fokussiert für das Finale. Bis ich so abgeklärt bin wie Simon brauche ich schon noch etwas Zeit. Aber ich will mich nicht beklagen in einer Saison, wo ich EM Bronze gewinne und mein Teamkollege Vizeweltmeister wird“, so Fromberger die sich mit erst 20 Jahren inzwischen auch selbst als fester Bestanteil des Profiteam sehen kann.