So isch halt!: Nicht jede Lampe ist eine Leuchte

Nicht erst, seit der Strom so sauteuer ist, ist auch die Straßenbeleuchtung ins Gerede gekommen. Natur- und Artenschützer prangern schon seit Jahren die Lichtverschmutzung in den Städten an, die uns des Nächtens zumüllt. Und so leidet nicht nur die zweibeinige Kreatur unter Giftgemischen wie etwa Quecksilberdampf, der da in den immer noch vorhandenen alten Straßenlampen über unseren Köpfen funzelt. Vor allem für die Insekten, bedeutet die nächtliche Illumination oftmals den sicheren Tod. Weshalb die neuen, modernen Straßenlampen mit LED-Leuchtkörpern auch den Artenschutz voll auf ihre Fahnen geschrieben haben.

Aalen geht mit gutem Beispiel voran

Die Stadt Aalen geht da seit Jahren mit gutem Beispiel voran und will in Zukunft mit noch mehr Geld den Austausch der alten Giftfunzeln beschleunigen. Was neulich auch Thema im Gemeinderat war – mit diversen Erkenntnissen. Dass Fliegen, Mücken und Co. zu Tausenden nachts die Straßenlampen umschwirren, ist jetzt so neu nicht. Und dass diejenigen Tierchen, die leblos auf dem Boden am Fuße des Mastes einer Straßenlampe liegen, vermutlich nicht mehr schwirren können, entbehrt ebenfalls nicht einer gewissen Logik.

Verweis auf wissenschaftliche Studie

Aufhorchen ließ da schon eher der Verweis auf eine wissenschaftliche Studie, nach der die meisten dieser leblosen Tierchen nicht deshalb in diese Situation geraten sind, weil sie an der Hitze der Lampe verbrutzelt wären, sondern weil sie das pausenlose Schwirren kräftemäßig nicht überlebt haben und sie deshalb sozusagen der Schlag getroffen hat. Bei all den Beiträgen zu diesem Thema im Rat wäre sicher auch dies eine mögliche Erkenntnis gewesen: Nicht jede Lampe ist halt auch eine Leuchte!