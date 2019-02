So hat sich die Narrenzunft der Bärenfanger Unterkochen bei ihrer Prunksitzung präsentiert

Charmant und elegant, witzig, fröhlich und voller Schwung hat sich die Narrenzunft der Bärenfanger Unterkochen bei ihrer Prunksitzung präsentiert. Die über 500 närrischen Gäste in der ausverkauften Sporthalle hatten fünf Stunden lang großen Spaß an den Darbietungen von Gardemädchen, Büttenrednern und allerlei Showstars. Immer wieder ertönte ein dreifach kräftiges „Bärafanger, Bärafanger hoi, hoi, hoi“ durch den Saal.

Schon beim Einmarsch der Aktiven mit dem Zunftrat und Sitzungspräsident Hartmut Heldenmaier an der Spitze herrschte eine gute Stimmung. Zunftmeister Bastian Schenk freute sich über den guten Besuch und begrüßte besonders die „Chefin“ von Unterkochen, Heidemarie Matzik, unter den Gästen. Diese ließ sich nicht lange bitten und trat wie immer gut beschirmt in die Bütt. Sie lobte die Bärenfanger in den höchsten Tönen und betonte, dass der Erfolg weiblich sei, denn die Frauen seien einfach gescheiter im Denken und Machen. Außerdem verkündete Matzik, dass „Kocha des Olamer Zentrum wird“.

Kein Blatt vor den Mund nahm das Fridale von Bronnweila (Friedel Kehrer) in breitestem Schwäbisch. Sie hat „liaber a Schneck im Salat als an Stuagatter im Hof“ und meinte, „wer nex ka, ka emmr no Präsident von Amerika werra“. Auch stimmlich war das Fridale gut drauf und sang auf „Dornröschen war ein schönes Kind“: „Dui faul Sau, hot 100 Johr lang gar nex dau“.

„Viecher send au bloß Menscha“

Walter Hausmann von den Schlaggawäschern Oberkochen präsentierte sich als Tierflüsterer von der Wilhelma. „Viecher send au bloß Menscha“, lautete seine Devise.

Ratsch und Tratsch aus Unterkochen erzählten Claudia Gockner, Renate Lautscham, Kay Schlude-Minich und Franz Josef Gockner. Dabei kamen unter anderem die Parkplatzprobleme bei der Sporthalle und die geplante Shopping-Halle beim ehemaligen „Schützen“ ins närrische Visier, den Hirschbachtälern empfahlen die vier, nicht immer so viel zu jammern, und es gab ein dickes Lob für die Event-Gastronomie in Unterkochen.

Undenkbar ist eine Prunksitzung ohne die Gardemädchen der Bärenfanger. Auch diesmal wirbelten die Roten Flitzer, die Teddy Garde und die Blaue Garde über die Bühne, dass es eine Pracht war. Als Tanzmariechen glänzten Hanna Schäffauer und Anna Schenk. Enorm in Form zeigte sich auch die Showtanzgruppe „B-Xplosion“ mit einer tollen Vorführung. Das Männerballett der NZU-Tanzbären imponierte mit einer Megatalent-Show und präsentierte dabei zur Freude vor allem der weiblichen Gäste Sixpacks und einen Tanz unter dem Motto „ Push your Limit“.

Faszinierende Figuren auf die Bühne zauberten die Sportakrobaten der Goldies aus Röhlingen und die Burgnarren aus Schloßberg-Flochberg inszenierten einen schaurigen Maskentanz.

Mit von der fröhlichen Faschingsparty waren auch die Junghexen und Schlosshexen aus Fachsenfeld sowie die NAPO-Band aus Ellwangen, die unter anderem „Dein ist mein ganzes Herz, Abgasskandal ein schlechter Scherz“ sangen. Kurz vor Mitternacht ließ es dann der Fanfarenzug der Bärenfanger mit Samba und Ramba-Zamba gehörig krachen. Da wackelten die Stühle in der Sporthalle. Die Tanzkapelle Voyage sorgte noch lange für gute Stimmung im närrischen Unterkochen.