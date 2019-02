So haben die Urgroßeltern Aalens Fasching gefeiert

Einen Vortrag mit dem Titel „Maskenball, Polonaise, Schlittenfahrt: Fastnacht in Aalen um 1900“ hält der Stadtarchivar Georg Wendt an diesem Donnerstag, 21. Februar, ab 19 Uhr im Sängerheim Hofherrnweiler. Wendt zeigt auf zahlreichen Originalaufnahmen, wie Fasching um 1900 in Aalen aussah und verrät, was es mit den „lebendigen Bildern“ auf sich hat.