So haben die Ämter über die Feiertage geöffnet

Am Gründonnerstag, 14. April werden die Öffnungszeiten geändert. Das Rathaus, die Bezirksämter und die Geschäftsstellen haben nachmittags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Tourist-Information hat am Gründonnerstag von 9 bis 17 Uhr sowie am Karsamstag, 16. April von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am Karfreitag, 15. April bleibt die Tourist-Information geschlossen.

Die Stadtbibliothek Aalen und die Stadtbücherei Wasseralfingen bleiben am Karsamstag geschlossen. Am Gründonnerstag gelten im Torhaus die üblichen Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr.

Das Urweltmuseum ist am Gründonnerstag sowie am Karsamstag regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag, 17. April und Ostermontag, 18. April ist das Museum jeweils von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Karfreitag bleibt das Urweltmuseum geschlossen.

Das Museum Wasseralfingen ist am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Karfreitag bleibt das Museum geschlossen.

Das Limesmuseum ist am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. An den beiden Osterfeiertagen gibt es für Kinder eine Museums-Rallye durch den Archäologischen Park und Teile des Museums, bei der eigenständig oder gemeinsam mit Geschwistern oder Freunden Rätsel gelöst werden müssen. Am Ende können sich die Kinder an der Museumstheke eine kleine Belohnung abholen. Das Haus der Jugend hat in den Osterferien geschlossen, hier findet die Ferienbetreuung für Grundschüler statt. Der Jugendtreff in Wasseralfingen ist von Karfreitag, bis einschließlich 24. April geschlossen. Am Gründonnerstag ist von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Treffpunkt Rötenberg hat am Gründonnerstag sowie in den Osterferien regulär geöffnet. Das Bürgerspital hat am Gründonnerstag regulär von 9 bis 17 Uhr geöffnet.