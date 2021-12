So haben die Aalener Ämter und Einrichtungen über die Feiertage geöffnet

Die verschiedenen Anlaufstellen der Stadtverwaltung Aalen haben über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel nur eingeschränkt geöffnet. So sind am Freitag, 24. sowie Freitag, 31. Dezember sämtliche Ämter und Dienststellen geschlossen.

Das Standesamt Aalen hat am Freitag, 24. Dezember 2021, sowie am Freitag, 31. Dezember 2021 jeweils von 9 bis 11 Uhr einen Notdienst eingerichtet.

Die Tourist-Information in der Reichsstädter Straße 1 bleibt am Freitag, 24. Dezember (Heiligabend) geschlossen. Von Montag, 27. bis Mittwoch, 29. Dezember ist zu den regulären Zeiten geöffnet. Am Donnerstag, 30. Dezember schließt die Tourist-Information wegen Inventur bereits um 12.30 Uhr. Am Freitag, 31. Dezember (Silvester) sowie am Samstag, 1. Januar (Neujahr) ist ebenfalls geschlossen.

Die Begegnungsstätte Bürgerspital ist vom Donnerstag, 23. Dezember bis Freitag, 7. Januar geschlossen. Das Haus der Jugend ist von Donnerstag, 23. Dezember bis einschließlich Freitag, 7. Januar geschlossen. Die Ferienbetreuung im Haus der Jugend für angemeldete Grundschulkinder findet in der Zeit von 7 bis 14 Uhr statt. Der Jugendtreff Wasseralfingen bleibt von Donnerstag, 23. Dezember bis einschließlich Montag, 6. Januar geschlossen. Am Mittwoch, 22. Dezember ist von 12.15 bis 21 Uhr geöffnet.

Das WeststadtZentrum bleibt von Donnerstag, 23. Dezember bis einschließlich Freitag, 7. Januar geschlossen. Der Treffpunkt Rötenberg ist von Freitag , 24. Dezember bis Freitag, 7. Januar geschlossen. Das Schülerhaus in Hofherrnweiler ist von Donnerstag, 23. Dezember bis Freitag, 7. Januar geschlossen.

Die städtischen Kindergärten sind wie folgt geschlossen:

Kita Hokuspokus: Montag, 27. Dezember bis Montag, 3. Januar. Kita Zochental: Montag, 27. Dezember bis Freitag, 31. Dezember. Kita Greut: Donnerstag, 23. Dezember. bis Freitag, 31. Dezember. Kita Milanweg: Donnerstag, 23. Dezember bis Freitag, 31. Dezember sowie am 7. Januar.

Kita Scheurenfeld: Montag, 27. Dezember bis Freitag, 31. Dezember

Kita Albstift: Donnerstag, 23. Dezember bis Freitag, 31. Dezember sowie am 7. Januar

Kita am Kocherursprung: Montag, 27. Dezember bis Freitag, 31. Dezember

KiBiZ Dewangen: Montag, 27. Dezember bis Freitag, 31. Dezember sowie am 7. Januar

Die Büchereien Aalen, Wasseralfingen, Unterkochen und Fachsenfeld bleiben am Freitag, 24. Dezember (Heiligabend) und am Freitag, 31. Dezember (Silvester) geschlossen. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Das Museum Wasseralfingen ist geöffnet jeweils von 14 bis 18 Uhr am Sonntag, 26. Dezember, sowie am Donnerstag, 6. Januar. Geschlossen ist am Freitag, 24. Dezember (Heilig-abend), Samstag, 25. Dezember, Freitag, 31. Dezember (Silvester) sowie Samstag, 1. Januar (Neujahr).

Das Limesmuseum Aalen ist geöffnet jeweils von 10 bis 17 Uhr: Sonntag, 26., Montag, 27., Dienstag, 28. und Mittwoch, 29. Dezember sowie am Donnerstag, 6. Januar. Geschlossen ist am Freitag, 24., Samstag, 25. und Freitag, 31. Dezember sowie am 1. Januar.

Das Urweltmuseum ist geöffnet jeweils von 12.30 bis 17 Uhr am Sonntag, 26. Dezember, Donnerstag, 6. Januar. Geschlossen ist am Freitag, 24., Samstag, 25. und Freitag, 31. Dezember. sowie Samstag, 1. Januar.

Der Impfstützpunkt im KundenInformationsZentrum (KIZ) der Stadtwerke Aalen bleibt an folgenden Tagen geschlossen:

Freitag, 24., Samstag, 25., Sonntag, 26. und Freitag, 31. Dezember 2021 sowie Samstag, 1. Januar.

An allen anderen Tagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.