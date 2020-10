So geht die Jugend der SG Hofen/Hüttlingen in die Saison

Die Corona-Saison wird in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche für die SG Hofen/Hüttlingen werden. Aus sportlicher Sicht lassen die insgesamt sechs Mannschaften auf HVW-Ebene aufhorchen. Dabei ist besonders erfreulich, dass neben der ersten Männer- und Frauenmannschaft gleich vier Jugendteams die Herausforderung im Verbandsbereich antreten dürfen.

Trotz der Tatsache, dass aufgrund der ausgefallenen Jugendqualifikation die Spielklasseneinteilung dieses Mal am grünen Tisch und unter den aktuellen besonderen Bedingungen entschieden wurde, ist die Rankingentscheidung anhand eines Punkteschlüssels durch den Handballverband Württemberg und den Handballbezirk Stauferland ein Beleg für die überaus gute und nachhaltige Jugendarbeit bei der SG2H.

Die C-Juniorinnen von Stephan Mangold und Nadja May sind die wohl größte Überraschung in den Reihen der SG2H. Im letzten Jahr mischte die weibliche C-Jugend in der Spitzengruppe der Bezirksliga mit, was sicherlich den Ausschlag für die Nominierung für die Württembergliga gegeben hat. Nun geht’s neben dem Lokalrivalen aus Schnaitheim vor allem gegen Vertreter aus dem Stuttgarter Raum. Die SG2H-Mädels werden wohl nicht zum Favoritenkreis gehören, doch ist allein die Erfahrung und das Erlebnis „Württembergliga“ eine riesige Chance für das Team.

Die männliche C-Jugend des Geschwister-Gespanns Achim und Alica Eiberger konnte in der abgebrochenen Saison souverän die Bezirksmeisterschaft feiern. In dieser Runde wird der Jahrgang 2006/2007 erstmalig auf Verbandsebene vertreten sein. Die Mannschaft trifft dabei auf weitestgehend unbekannte Gegner und freut sich auch auf zwei Länderspiele in Österreich gegen Bregenz Handball und den HC Hard.

Die Mädels der weiblichen B-Jugend werden von Marco Grupp und Sarah Scheuermann trainiert. Der Württembergliga-Nachwuchs spielte bereits in der vergangenen Saison auf Verbandsebene und kann somit bereits HVW-Erfahrung vorweisen. Die Grün-Roten treffen in ihrer Württembergliga-Staffel auf drei weitere Stauferlandvertreter: TV Altenstadt, HSG Bargau/Bettringen und die TG Geislingen. Zum Auftakt gastiert die HSG Bargau/Bettringen zum Derby in der Talsporthalle.

Unterstützt werden die SG2H-Handballerinnen von der Aalener Sportallianz. Die Nachbarvereine kooperieren sowohl bei der weiblichen B- als auch bei der weiblichen A-Jugend. Somit werden auch Spielerinnen der ASA Württembergliga-Luft schnuppern können.

Zu guter Letzt treten auch die A-Junioren der SG2H wieder in der Württembergliga an. Die Mannschaft wird durch fünf Gastspieler der HSG Oberkochen/Königsbronn komplettiert. Dadurch formierte sich in dieser Saison ein Trainer-Trio: Florian Graf und Yannik Haas werden gemeinsam mit HSG-Trainer Kai Lumpp die Jungs durch ihre letzten Jugendjahre begleiten. Während die männliche A-Jugend der SG2H in der vergangenen Saison in der Spitzengruppe der Württembergliga vertreten war, gewann die HSG Oberkochen/Königsbronn die Meisterschaft in der Bezirksliga. Es wird also spannend sein, wie sich die Jungs zusammenraufen und in wie weit sie den einen oder anderen Favoriten ärgern können.

Trotz der sportlich erfreulichen Ligazuteilungen durch die Handballgremien, kommen bei der SG Hofen/Hüttlingen auch die Schattenseiten der Corona-Situation zum Vorschein. Zwar ist der Trainingsbetrieb in allen Altersklassen generell möglich, doch stellen insbesondere im Kinderhandballbereich die verordneten Hürden, wie Teilnehmerbegrenzung oder Hygienevorschriften, die ehrenamtlichen Trainer vor große Herausforderungen. Verglichen mit den Outdoor-Sportarten sind die Raumkapazitäten und Durchlüftungsmöglichkeiten in der Halle limitiert, was dazu führt, dass manche Trainingsgruppen den Übungsbetrieb noch nicht oder nur eingeschränkt aufnehmen konnten. Es bleibt zu hoffen, dass die Kinder trotzdem bei Laune gehalten werden können und der Spielerschwund nicht allzu groß sein wird. Zum Start:

Männliche A-Jugend: In ihrem ersten Saisonspiel der neuen Württembergligasaison treffen die A-Junioren der SG Hofen/Hüttlingen auf die SG Weinstadt. Anpfiff ist am Sonntag um 20 Uhr in der Sporthalle Weinstadt. Die Jungs in grün-rot erhoffen sich den ersten Sieg in der von der aktuellen Corona-Situation geprägten Runde und versuchen, trotz der Einschränkungen, an die Leistungen der letzten Jahre anknüpfen zu können. Dabei stellt sicherlich auch die Kooperation mit der HSG Oberkochen/Königsbronn eine Besonderheit dar. Fünf HSG-Spieler werden das SG2H-Team verstärken und nun mit den ehemaligen Handballgegnern gemeinsam auf Punkte- und Torejagd gehen. Dadurch formierte sich auch ein neues Trainertrio: Florian Graf und Yannik Haas werden gemeinsam mit HSG-Trainer Kai Lumpp die Nachwuchshandballer durch ihre letzten Jugendjahre begleiten. Nach der langen Pause sind alle Beteiligten wieder heiß auf die neue Saison und haben sich ehrgeizige Ziele gesteckt.

Weibliche B-Jugend: Am Sonntag starten die Mädels der weiblichen B-Jugend der SG Hofen/Hüttlingen in die neue Württembergligasaison. Anpfiff ist um 18 Uhr in der heimischen Talsporthalle. Als Gegner hat sich der Bezirkskonkurrent von der HSG Bargau/Bettringen angekündigt. Mit Spannung erwartet man bei der SG2H, wie sich die jungen Damen in der langen Sommerpause entwickelt haben. Zudem kooperiert die Mannschaft in dieser Runde mit dem Nachbarverein von der Aalener Sportallianz, wodurch auch zwei ASA-Spielerinnen im Kader stehen werden. Leider wird der erste Auftritt der grün-roten um die Coaches Marco Grupp und Sarah Scheuermann Corona bedingt ohne die Unterstützung der Zuschauer stattfinden können. Trotzdem erhoffen sich Mannschaft und Trainer einen erfolgreichen Saisonauftakt.

Weibliche C-Jugend: Die C-Juniorinnen der SG Hofen/Hüttlingen treffen am Sonntag um 16 Uhr in der Talsporthalle auf den ersten Konkurrenten in der Württembergliga. Die Mannschaft um Stephan Mangold und Nadja May muss sich dabei nicht nur auf die bisher unbekannte Mannschaft aus Oppenweiler/Backnang einstellen, sondern soll auch zeigen, dass sie ihren Platz in der Württembergliga verdient hat. Durch die vielen Corona-Auflagen konnte im Sommer keine reguläre Qualifikation gespielt werden, so dass die SG2H vom HVW anhand eines Rankingverfahrens für die Verbandsebene gesetzt wurde.

Man darf gespannt sein, wie die Mädels die Vorbereitung genutzt haben und den ersten Testlauf bestehen werden.