Der Mann auf der Bühne löst langsam und bedächtig seine Armbanduhr, nimmt noch einen Schluck Mineralwasser, richtet dann das Mikrofon, um schier Unglaubliches zu verkünden. Wolfgang Schorlau, Krimiautor aus Stuttgart, hat auf Einladung der Buchhandlung Henne in der Wasseralfinger Sängerhalle aus seinem aktuellen Buch „Der große Plan“ gelesen. Die gut 100 Zuhörer erlebten aber weit mehr als „nur“ eine Krimi-stunde.

„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett.“ Hoffentlich hat Bill Ramsey bei seinem Schlager 1962 nicht an Wolfgang Schorlau gedacht. Denn, so ein Buch, wie der neunte Fall des Stuttgarter Privatermittlers Georg Dengler (vier seiner Fälle sind bereits verfilmt worden), der kann auch dem ausgeglichensten Leser den Schlaf rauben. Schorlaus Krimis sind mehr als nur spannende Kriminalgeschichten. Der 67-Jährige beleuchtet die Welt, so wie sie ist, aber nicht sein sollte.

Schorlau erklärt unverständliche globale Zusammenhänge

In Denglers neuntem Fall geht es um die Griechenlandkrise, um die unverständlichen globalen finanziellen Zusammenhänge, um die Greueltaten der Nazis in Griechenland zwischen 1941 und 1943 und nicht zuletzt um das Verschwinden der Diplomatin Anna Hartmann vor diesem Hintergrund.

Schorlau schreibt politische Krimis, hat sich schon mit dem Oktoberfest-Attentat und den NSU-Morden, mit Massentierhaltung oder gefakten Krebsmedikamenten auseinandergesetzt. „Schorlau bearbeitet kontroverse Themen, seine Dengler-Reihe ist in Deutschland einzigartig.“ So hatte Buchhändler Simon Fortenbacher im Namen des Gastgebers den Gast vorgestellt.

Schorlau begrüßt die Zuhörer mit leicht knarziger Stimme und mit dezentem pfälzischem Zungenschlag. Er wird in den folgenden fast zwei Stunden mehr reden als lesen. Denn das Thema – die Spur des großen Geldes und die Ursachen der griechischen Finanzkrise – verlangt Erklärungen. Nüchtern und sachlich, ganz dem Thema angemessen, erklärt Schorlau wie das ist mit dem Bargeld und dem Buchgeld, den Derivaten und Finanzwetten der großen Banken, Trioka und EZB und der Griechenlandrettung. Im Buch selbst veranschaulicht er dies mit schwarzen Kästchen, die er stolz auch dem Wasseralfinger Publikum entgegenstreckt. „Ich weiß, ab der zweiten Reihe sieht man nichts mehr. Ich zeig’s aber trotzdem.“

Und trotzdem schafft er es in den wenigen Passagen, die er liest, die Figuren seines Romans aufleuchten zu lassen: den eigenwilligen Ermittler Georg Dengler, dessen Freundin und Helferin Olga. Als er das Kapitel „Im Solarium“ vorliest, schmunzeln die meisten Besucher schon vorher, obwohl es mit einem grausamen Mord endet. Die meisten haben das Buch bereits gelesen.

Die abschließende Fragerunde wurde deshalb umso interessanter. Ja, sagt Schorlau, derzeit werde ein weiterer Fall verfilmt, er dürfe sogar eine kurz Rolle als Journalist übernehmen. Sein Einfluss auf die Drehbücher sei gering, er überlasse diese Arbeit gerne den Profis. Ja, das Ergebnis gefalle ihm. Und sein Verhältnis zu seiner Figur Dengler? „Dengler hat halt auch eine Beamtenseele“, sagt der Autor, „ich will ihn kritischer werden lassen, aber da brauch’ ich noch ein, zwei Bücher.“ Das lässt die Dengler-Fans auf jeden Fall hoffen.