So funktioniert die Gaspreisbremse

Die Bundesregierung will mit den Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen Privathaushalte und Unternehmen von den stark gestiegenen Energiekosten entlasten. Aber wie funktioniert zum Beispiel die Gaspreisbremse wirklich? Und wie kommen die Verbraucherinnen und Verbraucher an das Geld, das ihnen als Subvention des Gaspreises da zufließen soll? Die „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ haben sich das von den Stadtwerken Aalen erklären lassen.

Mit der Gaspreisbremse, so beschreibt es die Bundesregierung auf ihrer Homepage, bekommen Gaskundinnen und -kunden einen Zuschuss zum Gaspreis. Diesen Rabatt übernimmt der Bund gegenüber den Energieversorgern, die verpflichtet sind, den Verbraucherinnen und Verbrauchern den Entlastungsbetrag gutzuschreiben – entweder mit der Abrechnung oder über die Voraus- oder Abschlagszahlung. Der Bund finanziert die Gas- und Wärmepreisbremse im Rahmen des 200-Milliarden-Euro-Abwehrschirms. Die Deckelung des Gaspreises gilt aktuell bis Ende April 2024.

Wie Igor Dimitrijoski, der Pressesprecher der Stadtwerke Aalen, erläutert, gilt die Gaspreisbremse ab März 2023, sie umfasst rückwirkend aber auch die Monate Januar und Februar. Für die privaten Haushalte bedeutet das, dass ein Kontingent von 80 Prozent des Erdgasverbrauchs mit einem Preis von zwölf Cent je Kilowattstunde gedeckelt wird, es dafür also einen Rabatt im Vergleich zum Marktpreis gibt. Für den darüber hinaus gehenden Verbrauch (falls vorhanden) wird der reguläre Preis im Vertrag beziehungsweise der Grundversorgungspreis abgerechnet. Grundlage für das gedeckelte Kontingent ist der 2022 prognostizierte Jahresverbrauch für 2023.

Dimitrijoski macht dazu dieses Rechenbeispiel auf: Bei einem prognostizierten Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden für einen Vier-Personen-Haushalt gilt für 80 Prozent, also für 12.000 Kilowattstunden, die Gaspreisbremse mit einem Preis von maximal zwölf Cent je Kilowattstunde. Ab der 12.001 Kilowattstunde muss der volle Marktpreis bezahlt werden.

„Wir rechnen alles automatisch ab, der Kunde muss sich um nichts kümmern“, sagt Dimitrijoski. Das heißt, in der Turnusrechnung würden die eingegangenen Zahlungen und der am Ende tatsächlich entstandene Gesamtpreis verglichen. Es erfolge dann eine Nach- beziehungsweise Rückzahlung. Die Gasbreisbremse werde auch in den Abschlagsberechnungen erücksichtigt. Und zwar bei den Verträgen, bei denen der Vertragspreis oberhalb von zwölf Cent liege.

Wer Gas zudem deutlich spart und 30 Prozent weniger verbraucht als prognostiziert (im Rechenbeispiel also nur 10.500 statt 15.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch hat), bekommt laut Dimitrijoski sogar noch einen Bonus. Und zwar für die weniger verbrauchte Menge in Bezug zum prognostizierten Jahresverbrauch – im Rechenbeispiel also für 4.500 Kilowattstunden. Der Bonus beträgt in diesem Fall 4.500 multipliziert mit dem Preis für eine Kilowattstunde, der im Vertrag festgelegt ist, beziehungsweise bei der Grundversorgung multipliziert mit dem Grundversorgungspreis. Der Kunde, so sagt Dimitrijoski, habe also einen zusätzlichen Anreiz, Gas zu sparen.

Um den Zeitraum bis zur Gaspreisbremse zu überbrücken, hat der Bund zudem den Dezember-Abschlag für private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen übernommen. „Wir haben den Dezember-Abschlag einfach nicht bei den Kundinnen und Kunden eingezogen“, erläutert Dimitrijoski das Vorgehen der Stadtwerke Aalen.

Für Mieterinnen und Mieter gilt, dass ihre Vermieter oder Vermieterinnen die erhaltenen Entlastungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung weitergeben müssen. In bestimmten Konstellationen bedeutet dies auch eine Senkung der festgelegten Betriebskostenvorauszahlung.

Derzeit zurückgehende Gaspreise, so erklärt Dimitrijoski auf Nachfrage weiter, hätten auf laufende Verträge in diesem Jahr kaum Auswirkungen. Die aktuellen Preise seien reine Spotmarkt-Preise (der Spotmarkt ist der Kurzfristmarkt der EEX, der European Energy Exchange AG). Am Gasspotmarkt wird jeweils der kommende Tag gehandelt. Dabei hat jeder Tag einen anderen individuellen Handelspreis. Die Energieversorger hingegen, so sagt Dimitrijoski, hätten ihre Gasmengen längst eingekauft und bezahlt und seien damit vom Spotmarkt völlig unabhängig. Was im Normalfall Preisstabilität für die Kunden bedeute und diese vor plötzlich nach oben schnellenden Preisen schütze.