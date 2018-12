So fährt das Fifty-Fifty-Taxi über die Feiertage

Seit 15 Jahren bringt das Fifty-Fifty-Taxi junge Erwachsene bis 25 Jahren im Ostalbkreis sicher und günstig nach Hause. So auch an Weihnachten und zum Jahreswechsel: An Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester ist das Fifty-Fifty-Taxi unterwegs.

Taxi zum halben Preis

Mit der Fifty-Fifty-Taxi-App können junge Leute am Freitag- und Samstagabend sowie an Abenden vor gesetzlichen Feiertagen von 22 bis 6 Uhr am Folgetag zum halben Preis Taxi fahren. Der Differenzbetrag wird von Aktionspartnern und Sponsoren gedeckt. Mit Gutscheinen, die auch die andere Hälfte des Taxipreises decken, kommen die jungen Leute ganz ohne Bargeld nach Hause. Erhältlich sind diese bei den Taxizentralen Aalen und Schwäbisch Gmünd, bei Taxi Pawlidis und Taxi 5 mal 7 (beide Aalen), Taxi Funk in Essingen und Taxi Schurr (Lorch-Waldhausen).