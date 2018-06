So bleibt Aalens Stadtklima erträglich

„Klimagerechtes Flächenmanagement Aalen“ heißt das Gutachten, das die Stadt beim Büro Geo-Net Umweltconsulting in Hannover in Auftrag gegeben hat. Es soll aufzeigen, worauf die Stadt bei ihrer künftigen Entwicklung unter den Aspekten Klimaschutz und Klimawandel achten sollte, welche Faktoren und Entwicklungen für das Klima unmittelbar in Aalen verantwortlich sind. Josephine Förster von Geo-Net hat Ansätze und Ergebnisse des Gutachtens am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats präsentiert.

Ausgangspunkte für die Beauftragung des Gutachtens waren die aktuelle Fortschreibung des Flächennutzungs- und des Landschaftsplanes für die Verwaltungsgemeinschaft Aalen und die Auswirkungen des Klimawandels auf das Gesamtgefüge einer Stadt. Dabei gehe es, so machte Förster deutlich, um den „Kaltlufthaushalt“ der Stadt, um ihre Frischluftschneisen und ihre Hitzebelastung. Das wiederum betreffe die Arten und Formen an Bebauung, die Frage, an welchen Standorten welche Lebens- und Arbeitsbedingungen herrschen, die Wechselwirkungen der verschiedenen Faktoren untereinander und die Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit.

All dies hat Geo-Net anhand vieler Modellrechnungen unter der Annahme einer jetzigen und künftigen sommerlichen Belastung ohne erfrischende Westwind-Wetterlage untersucht mit jeweils zwei fixen Tageszeitpunkten: um 14 Uhr zur Zeit der maximalen Einstrahlung und um 4 Uhr zur Zeit der maximalen Abkühlung.

Herausgekommen ist auf über 100 Seiten unter anderem, dass Aalen im Vergleich zu anderen deutschen Groß- und Mittelstädten ein großflächig gesundes Stadtklima aufweist. Um dies angesichts des Klimawandels und der fortschreitenden Stadtentwicklung aber so zu erhalten, brauche es eine Strategie, wie die Stadt künftig mit welchen Flächen umgehen will. Das Gutachten teilt mögliche Entwicklungsflächen dabei in drei Kategorien ein: solche, auf denen eine weitere bauliche Entwicklung vertretbar ist, solche, wo sie zwar kritisch, aber mit optimierenden Maßnahmen doch noch vertretbar ist, und solche, auf denen eine Entwicklung aus stadtklimatischer Sicht nicht empfehlenswert ist.

Etwas stickig ist die Altstadt

75 Prozent der gesamten Stadtfläche, so hat Geo-Net bei seinen Messungen im Sommer 2017 festgestellt, werden von kühlender Luft durchströmt. Zu den wenigen davon nicht profitierenden Bereichen gehört neben einzelnen Gewerbegebieten aufgrund seiner Bebauungsstruktur und seiner Tallage der Altstadtkern, für den stadtklimatisch „eine moderate Handlungsnotwendigkeit“ bestehe, wie es im Gutachten heißt.

Dieses Gutachten, so sagte Stadträtin Uschi Barth (CDU), dürfe nun nicht in Schubladen verschwinden, vielmehr müsse der Gemeinderat künftig bei allen Planungen darauf zurückgreifen können – ohne aber gleich wieder in Extreme zu verfallen. Kein Klimaschutzkonzept, sondern „ein außerordentlich hilfreiches Durchlüftungsgutachten“ sei die Arbeit, die zeige, „woher der Wind wirklich weht“, sagte Michael Fleischer (Grüne). Und zog zwei ihm wichtige Aspekte heraus: 90 Prozent der Aalener Baulücken seien stadtklimatisch unproblematisch, gleichzeitig müsse die Stadt aber den Generationenwechsel in den Bestandswohngebieten unterstützen und beschleunigen.

OB Thilo Rentschler pflichtete Fleischers weiterer Feststellung bei, es werde trotz des Gutachtens auch künftig Zielkonflikte zwischen Entwicklung und Stadtklima geben. Die Fachämter, so der OB, würden künftig aber sehr wohl darauf achten, dass die in dem Gutachten zusammengetragenen Fakten in die verschiedenen Planungen einfließen. Seite 17