So arbeitet der neue VfR-Trainer

Zur Person

Uwe Wolf war von 1989 bis 2000 Fußballprofi – den Entschluss dies zu werden, fasste er schon im Alter von sieben Jahren. „Ich hatte nicht das größte Talent, ich habe mir alles erarbeitet durch Training und Fleiß“, sagt Wolf, der in Neustadt an der Weinstraße geboren ist und beim 1. FC Haßloch startete. Später schaffte er es als Verteidiger in die Bundesliga unter anderem bei 1860 München und 1. FC Nürnberg. „El lobo“ (Der Wolf) wurde sein Spitzname in Mexiko – denn auch dort spielte er bei drei Vereinen.

Als Trainer begann er bei der TSG Hoffenheim U 19, später noch bei den Regionalligisten Hessen Kassel und Wacker Burghausen (bis 2017). Vier Jahre in Burghausen und Hoffenheim waren seine längste Trainerzeit. Auch als Co arbeitete er – bei dem Verein, wo er einst spielte, 1860 München und beim FC Ingolstadt. bp