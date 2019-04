Eine 48-Jährige hat am Sonntag beim Kochen die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Die Frau hatte in einer Gemeinschaftsküche in der Hopfenstraße versehentlich eine falsche Herdplatte angeschaltet. Dadurch rauchte es in der Küche stark. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräfte aus. Außer einer stark angebrannten Soße kam es zu keinen weiteren Schäden.