SMV spendet an Hilfsprojekt in Indien

250 Euro hat die Schülermitverantwortung (SMV) der Kaufmännischen Schule Aalen (KSA) an die Hilfsorganisation Helgo gespendet, die in den Slums von Kalkutta Kinderarbeitern hilft, eine Schulbildung zu erlangen. Die Idee, das Projekt zu unterstützen, reifte im Herbst, als es Schüler und Lehrer bei einem Austausch kennen lernten. Die SMV sammelte in ihrer Nikolausaktion und bei einem Schätzspiel Spenden. Der Hauptpreis – ein Frühstück für die ganze Klasse – wurde nun eingelöst, wobei die Spende stellvertretend an Studiendirektor Jochen Wörner überreicht wurde.