Smartphone vom Tisch gestohlen

Am Sonntagmorgen zwischen 00.30 und 1.30 Uhr entwendete ein unbekannter Dieb ein Handy der Marke Samsung Galaxy S10 im Wert von rund 650 Euro. Der Besitzer des Mobiltelefons hatte dieses in einer Gaststätte in der Radgasse auf den Tisch gelegt. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Smartphones nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 5240 entgegen.