Der Schneefall der vergangenen Woche hat beste Bedingungen für einen kurzfristig organisierten Start in die Wettkampfsaison 2019 geschaffen. Nach dem freien Training am heimischen Ostalblift am vergangenen Freitagabend reiste der SC Aalen am Samstag mit zwei Starterinnen zum Nachtslalom des TV Neidlingen/ TV Unterlenningen am Skihang in Laichingen.

Skirennen an schwäbischen Hausbergen haben inzwischen Seltenheitswert. Dass sie aber sehr gerne angenommen werden, zeigt die Startliste mit rund 120 Teilnehmern. Für die Aalener Schwestern Darija und Karola Schiele war der Start inLaichingen eine Premiere. Darija, die jüngere der beiden, bestritt ihr erstes Skirennen. Nach einem etwas verhalten aber sicher absolvierten ersten Lauf wurde sie im zweiten Durchgang mutiger und zeigte eine fehlerfreie Fahrt.

Karola stand nach 14 Jahren Rennpause das erste mal bei einem Nachtslalom am Start. Mit einem groben Schnitzer im ersten Lauf und einer guten Fahrt im zweiten Durchgang landetet sie auf dem dritten Platz in ihrer Altersklasse.