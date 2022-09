Situation in den Gewässern entspannt sich

Die Niederschläge und der Temperaturrückgang der vergangenen Wochen haben in den Gewässern wieder zu einer Entspannung geführt, teilt das Landratsamt mit. Eine Wasserentnahme im Rahmen des Gemeingebrauchs in geringen Mengen ist aus Sicht der Unteren Wasserbehörde wieder möglich.

Der Geschäftsbereich Wasserwirtschaft des Landratsamts weist allerdings darauf hin, dass Wasserentnahmen aber zunächst auf das zwingend Notwendige beschränkt werden müssen und nur für wichtige Zwecke vorgenommen werden dürfen. Dazu zählten etwa das Tränken von Vieh oder die Bewässerung für den Gartenbau.

Die Grundwasserstände seien weiterhin niedrig und die Böden seien in den tieferen Schichten noch trocken. Bei ausbleibenden Niederschlägen würden deshalb die Pegel in den Gewässern schnell wieder zurückgehen, da der Wasserspeicher Boden noch nicht „aufgeladen“ sei.

Eine weitere Belastung komme nun besonders auf stehende Gewässer wie Seen und Weiher durch die absterbenden Algen zu. Durch die vielen Sonnentage und die hohen Wassertemperaturen könne in einigen Gewässern diesen Sommer ein besonders starkes Algenwachstum beobachtet werden. Nun würden die Algen absterben und führten zu einer Sauerstoffzehrung in den Gewässern.

Blieben Niederschläge aus, könne die Situation nochmals kritisch für die Gewässerökosysteme werden. Die Situation werde vom Geschäftsbereich Wasserwirtschaft beobachtet.