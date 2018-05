Sissi sagt Good bye

Nach vielen erfolgreichen Tourneen sagt die Kaiserin der Herzen dem deutschen Publikum Good bye. Noch einmals ist das Musical über Liebe, Macht und Leidenschaft am Mittwoch, 14. Februar, um 20 Uhr zu Gast in der Stadthalle Aalen.

Das Leben der jungen Sissi beginnt unbeschwert auf Schloss Possenhofen am Starnberger See. Dort verbringt sie zusammen mit ihren Geschwistern und Eltern ihre unbekümmerte Kindheit. In Bad Ischl trifft sie zum ersten Mal auf Kaiser Franz Joseph. Dieser ist eigentlich ihrer Schwester Nené versprochen, doch er verliebt sich sofort unsterblich in die erst 15-jährige Elisabeth. Es folgt eine traumhafte Hochzeit in der Wiener Augustinerkirche und für die junge Schönheit beginnt ein Leben am kaiserlichen Hof mit Sitten und Gebräuchen, die sie so bisher nicht kannte. Besonders ihre dominante Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, sieht sich für die Wahrung und Einhaltung der Etikette verpflichtet und versucht die junge Kaiserin zu disziplinieren. Doch an das geregelte und strenge Leben kann sie sich nie gewöhnen.

Das scheinbar märchenhafte Leben der jungen Kaiserin Sissi begeistert die Menschen. George Amadé schuf mit Sissi ein authentisches Musical, das die Besucher mit nach Bayern, Österreich oder Ungarn nimmt.

