Sissi – eine Legende erwacht erneut zum Leben

Eine Legende erwacht erneut zum Leben. „Sissi“, das Musical über Liebe, Macht und Leidenschaft, gastiert am Freitag, 15. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle in Aalen.

Nicht erst seit den weltberühmten Filmen mit Romy Schneider bewegt das tragische Schicksal der jungen Kaiserin Sissi – die als Elisabeth von Bayern geboren wurde – die Menschen. Ihr Leben glich gleichzeitig einem Märchen, einer Romanze und einer Tragödie. George Amade schuf daraus ein Musical.

Sissi verbrachte ihre Kindheit auf Schloss Possenhofen am Starnberger See. In Bad Ischl traf sie im Alter von 15 Jahren den 23-jährigen österreichischen Kaiser Franz Joseph. Der Romanze folgten eine spontane Verlobung und eine luxuriöse Hochzeit in der Wiener Augustinerkirche. Doch schon vom ersten Tag ihrer Ehe an widerstrebt der freiheitsliebenden Elisabeth das Leben am kaiserlichen Hof.

Vom Glanz der Donaumonarchie inspiriert, wurden für diese Produktion über 140 Kostüme nach originalen Schnittmustern in Wien hergestellt. Ausstattung und Requisiten wurden von einem Architektenteam nach alten Originalen aus dem Wiener Hofmöbeldepot angefertigt. Originalschauplätze und mit modernster Licht- und Projektionstechnik auf die Bühne gezaubert.

Während der über zweistündigen Aufführung haben die Zuschauer in der Aalener Stadthalle die Möglichkeit, Teil dieser aufwendigen Inszenierung zu sein.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.sissi-musical.com

und unter der Eventim-Tickethotline 01806/570 000 erhältlich.