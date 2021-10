Sirenen-Netz soll für Katastrophenwarnung im Ostalbkreis wieder ausgebaut werden

„Wir müssen bestmöglich vorbereitet und rund um die Uhr 24 Stunden einsatzfähig sein und die Alarmierungskette muss stimmen.“ So hat Landrat Joachim Bläse in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistagsausschusses für Umwelt und Kreisentwicklung beschrieben, wie es um den Hochwasser- und Katastrophenschutz im Ostalbkreis bestellt ist.

Doch dieses Vorbereitet sein habe Grenzen, machte er deutlich mit Verweis auf bittere eigene Erlebnisse bei der Hochwasserkatastrophe vor über fünf Jahren in Schwäbisch Gmünd. Damals habe es nachmittags zwar nach Regen ausgesehen, aber es habe nichts darauf hingedeutet, dass Schreckliches bevorsteht, bei dem letzten Endes zwei Menschenleben zu beklagen gewesen waren. Kreisbrandmeister Otto Feil machte deutlich, dass auch die Bürger selbst gefordert seien und nicht nur auf Hilfe warten dürfen.

Dass Hochwasser- und Katastrophenschutz ein Thema im Ausschuss war, war der Katastrophe im Ahrtal im Sommer geschuldet. Danach waren bekanntlich Vorwürfe laut geworden, die Bevölkerung sei nicht rechtzeitig gewarnt worden. Im Ostalbkreis werden die Sirenen wieder eingeführt, um dies zu gewährleisten, machte der Kreisbrandmeister deutlich.

Das Sirenen-Netz sei nach dem Ende des „Kalten Krieges“ von Bund entwidmet worden. Aktuell gebe es noch 22 betriebsbereite Sirenen im Kreis, die bei der Umstellung auf die digitale Alarmierung der Feuerwehren ertüchtigt wurden und die von der Leitstelle direkt alarmiert werden könnten. Dieses Netz soll flächendeckend wieder aufgebaut werden, zu 90 Prozent an den alten Standorten. Allerdings mit neuen Sirenen, die alten funktionieren nicht mehr.

Die Sirenen sind Feil zufolge ein etabliertes Warnmittel und dort sinnvoll, wo wegen eines hohen Gefahrenpotenzials möglichst viele Menschen schnell erreicht werden müssen. Das akustische Signal mache sie jedoch lediglich in einem Umkreis von zweieinhalb Kilometern aufmerksam, konkrete Handlungsanweisungen aber müssten über Warn-Apps, Radio, Fernsehen oder Internet erfolgen.

Stille Alarmierung der Feuerwehr notwendig

Die Feuerwehr dagegen müsse „still“ alarmiert werden und nicht per Sirene, sagte der Kreisbrandmeister. Sonst seien die Straßen am Brandort bereits von Schaulustigen zugeparkt, wenn die Floriansjünger zur Hilfeleistung anrücken.

Strikt sprach sich Feil gegen die von einigen Bürgermeistern ins Gespräch gebrachte Alarmierung der Bevölkerung durch mobile Lautsprecherdurchsagen aus. Das dauere viel zu lange. Habe man per Sirene aufmerksam gemacht, könne man über die App sogar Straßengenau warnen.

Man verfüge auch über Boote, aber für einen Einsatz wie in Ahrweiler wären es zu wenige, sagte Feil auf eine Anfrage von Ralf Leinberger (CDU). In einem anderen Punkt konnte er den Kreisrat beruhigen: Waldbrände, wie man sie in diesem Jahr auch in Europa erlebt habe, seien „bei uns fast nicht möglich“.

Wir sind doch insgesamt gut aufgestellt. Ich schlafe jede Nacht beruhigt und bin stolz auf unsere Feuerwehr. Martin Mager (Freie Wähler)

Denn zum einen komme die Feuerwehr im Fall des Falles gut und schnell in die Wälder, zum anderen handele es sich um Mischwälder und nicht um Moore. Nach weiteren Nachfragen aus dem Gremium warnte Martin Mager (Freie Wähler) vor Schwarzmalerei. „Wir sind doch insgesamt gut aufgestellt. Ich schlafe jede Nacht beruhigt und bin stolz auf unsere Feuerwehr.“

Ein Katastrophenfall ist laut Gesetz dann eingetreten, sagte als zuständiger Dezernent Thomas Wagenblast, wenn etwas geschieht, was Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen, die Umwelt, erhebliche Sachwerte oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung in so ungewöhnlichem Maße schädigt oder gefährdet, dass es nötig wird, zur seiner Abwehr und Bekämpfung das Zusammenwirken von Behörden, Stellen und Organisationen unter die einheitliche Leitung der Katastrophenschutzbehörde, also des Landratsamts, zu stellen.

Oberster Katastrophenschützer ist dann Landrat Joachim Bläse. Ihm zur Seite stehen für den administrativ-organisatorischen Bereich Erste Landesbeamtin Gabriele Seefried, für den operativ-taktischen der stellvertretende Kreisbrandmeister Jürgen Scherer.

Starkregenkonzept für Gmünd vorhanden, in Aalen geplant

Grundlage für ihr Agieren ist der Katastropheneinsatzplan. Zur Verfügung stehen sechs Katastrophenschutzzüge der Feuerwehr, vier Einsatzeinheiten des Sanitätsdienstes, eine Teileinheit Wasserrettungszug der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), zwei Kreisauskunftsbüros, also der ehemalige DRK-Suchdienst, die Notfallseelsorge und Rettungshundestaffeln.

Bettina Seifert vom Geschäftsbereich Wasserwirtschaft des Landratsamts sagte, laut einer Risiko-Management-Richtlinie der EU seien im Ostalbkreis 8000 Einwohner und eine Siedlungsfläche von 142 Hektar potenziell von Hochwasser bedroht.

Im Kreis gebe es rund 40 Hochwasserrückhaltebecken. Ein Starkregenkonzept gebe es in Schwäbisch Gmünd, für Aalen und die Rems-Anliegerkommunen sei eines geplant. In vier der 42 Kommunen im Kreis gebe es Handlungsbedarf bei den Entwässerungskonzepten.

Das Wasserhaushaltsgesetz, sagte die Rednerin weiter, erlege aber auch den Bürgerinnen und Bürgern Pflichten auf. Wer potenziell von Hochwasser betroffen sein könnte, sei im Rahmen des Zumutbaren und Möglichen verpflichtet, Vorsorge zu treffen. Vor allem müsse sie oder er die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anpassen.