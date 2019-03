Singender Polizist erhält Landesehrennadel

In Allmannsweiler sind einmal Kofferradios, Lautsprecher, Tonbänder, Hifi-Kompaktanlagen und Schwarzweißfernherseher produziert worden – dort, wo sich heute das Forschungs- und Entwicklungszentrum (FEZ) von ZF befindet, stand das Saba-Werk III.

In den besten Zeiten arbeiteten hier 1200 Mitarbeiter. Aber am Schluss waren es nur noch 250, die meisten davon Frauen. Mit der Abwicklung ging es ganz schnell. Im Juli 1981 wurde in nur zwei Tagen das gesamte Inventar des Betriebes versteigert.