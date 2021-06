Singen für den „Planeten der Herzen“

Ist es schon grotesk, fröhliche Lieder zum Klimawandel zu singen? Ja, hat sich Autorin und Regisseurin Tina Brüggemann gedacht. Ihr Stück „Let the sun shine – eine Klimagroteske mit Musik“ feierte am Samstag im Theatersaal des Kulturbahnhofs KubAA Premiere – und erhielt viel Beifall.

Inspiriert vom Brexit-Liederband „Get Back“ von 2018 hatte sich Brüggemann daran gemacht, einen musikalischen Abend zum Thema Klimawandel zu formen. Schließlich heißt die Sommerreihe des Aalener Stadttheaters „Planet der Herzen“, denn darum geht es, die liebe Erde und wie wir damit umgehen (sollen). Brüggemann hat die Liedauswahl in eine mehr oder weniger nachvollziehbare Handlung gepackt. Chica (Julia Sylvester) organisiert eine Party, um ihren Vater Amundsen (Bernd Tauber) mit JP (Diana Wolf) wieder zusammen zu bringen. Die beiden Wissenschaftler sind zerstritten. Angeblich sollen Sprengungen die Umwelt retten, da der Fels Kohlendioxid bindet. Immer wieder erschüttern lautstarke Detonationen die Bühne. Und mittendrin ist da noch Ben (Manuel Flach), ein junger Mann, der nicht so recht weiß, was er von allem halten soll, aber eine Meinung hat.

Eines gleich vorneweg: „Let the sun shine“, dass die Aalener Theaterfans den ganzen Sommer über begleiten wird, lässt den warnenden Zeigefinger stecken. Es nähert sich mit viel Humor, viel Unterhaltung und auch mit Slapstick dem Thema. Es will nur zum Denken anregen, nicht für Weltuntergangsstimmung sorgen und vor allem niemanden vor den Kopf stoßen. „Können wir ein gutes Ende für einen schlechten Film finden?“, fragt Amundsen mitten in einem Monolog. Das ist die Quintessenz: Was können wir besser machen. Schließlich endet das Stück beschwingt und versöhnlich, mit T Bone Burnetts „It’s not too late“. Genau so ist es.

Aber zwischen den Auftakt mit einem Solo des Cellisten Vjaceslav Kiselev und Burnetts Schlusssong steckt unheimlich viel: Musikalisches, Nachdenkliches, Witziges. Von „Wind of Change“ von den Scorpions über „Hurra, diese Welt geht unter“ von Henning May von AnnenMayKantereit, natürlich „Let the sunshine in“ aus „Hair“ bis hin zum Volkslied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“, das Paul Gerhardt 1653 veröffentlicht hat.

Flankiert werden die spielenden und singenden Profi-Schauspieler zum einen vom Pianisten Claus Wengenmayr, der sich an seinem Piano tapfer durch die Kulisse schieben lässt, zum anderen vom Klima-Spielclub unter der Leitung von Jonathan Giele und vom zweimal achtköpfigen Bürgerchor unter der Leitung von Tina Brüggemann. Der marschiert mit Kopflampen in Arbeitskleidung durch die Handlung und kommentiert hin und wieder das Spielgeschehen – quasi als Volkes Stimme.

Kurzum: ein sommerlich-leichtes Stück mit Schwung und durchaus ernsten Ambitionen, dass nicht nur von der Reihe „Planet der Herzen“, sondern unter anderem auch von einem „Theater trifft...“ im Anschluss an die Vorstellung am Samstag, 3. Juli, mit Maya Kothe, Leiterin des Amts für Umwelt, Grünflächen und umweltfreundliche Mobilität, und Andres Haas, Architekt, zum Thema „Aaölen und Tübingen – zwei Städte auf dem Weg zur Klimaneutralität“ begleitet wird.