„Sing 4 Joy“ gibt ein Adventskonzert voller Herzenswärme

Die Sankt-Thomas-Kirche in Unterrombach ist ein gutes Pflaster für Benefizkonzerte. Nicht zum ersten Mal hat das der von Andi Maile geleitete Chor „Sing 4 Joy“ am vergangenen Samstagabend erfahren dürfen, denn das Gotteshaus war schon lange vor Konzertbeginn bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Das lag einerseits an der Qualität des jetzt auf fast fünfzig Sängerinnen und Sänger angewachsenen Chores sowie andererseits daran, dass man gemeinsam ein sehr gehaltvolles Programm zusammengestellt hatte.

Das begann unter anderem mit „The first Noel“ und „Tochter Zion“, wurde fortgesetzt mit „O come all ye faithful“ und „Joy to the world“ und wurde beendet mit dem Klassiker „Stille Nacht“. Dazwischen gab es eine Begrüßung durch den Chorvorstand und des Projektes im Maya-Fischer-Hospiz. Die Chormitglieder trugen außerdem Geschichten vor, etwa vom kleinen Baumwollfaden oder wie man zum Engel werden kann .

Sehr beifallsfreudig zeigte sich das Publikum, das sich für Programm und Darbietung gleichermaßen bedankte. Bei der Vorstellung des Ebnater Hospizgedankens beeindruckte vor allem die Herzenswärme von Personal und Einrichtung. Am Schluss trafen sich Gäste und Chor zu Punsch und Christstollen und freuten sich über ein Herzenslicht, welches zuhause weiter brennen möge.