Sind Aalens Schulen nicht mehr attraktiv?

Was bewegt Eltern zu einem Schulwechsel an private Schulen oder Schulen im Umland? Auf diese und weitere Fragen zu den Aalener Schulen sucht die CDU-Fraktion eine Antwort. Deshalb hat sie eine Befragung beantragt, die Mitte Februar an alle Eltern von Vierktlässlern in Aalen geschickt worden ist.

Auf der ersten Seite der anonymen Umfrage werden allgemeine Angaben zum Wohnort und der Anzahl der Kinder abgefragt. Auf der zweiten Seite wird es wesentlich komplexer: Es sollen insgesamt 26 Kriterien nach ihrer Bedeutung für die Schulwahl bewertet werden – vom schulischen Profil über die Klassengröße und die Wohnortnähe bis zur Ganztagsbetreuung. Dabei kann man in vier Schritten die Wichtigkeit abstufen. In zwei weiteren Spalten wird abgefragt, welche beiden Schulen für die Eltern infrage kommen und wie gut diese Schulen die gewünschten Kriterien erfüllen.

„Schwierig auszufüllen“, sagt Sylvia Möcklin, die den Fragebogen auch erhalten hat. Sie hat zwei Töchter im Alter von zehn und zwölf Jahren; bei der Jüngeren steht jetzt der Übertritt von der Grundschule auf eine weiterführende Schule an.

Erstellt wurde der Fragebogen vom Amt für Bildung, Schule und Sport in Zusammenarbeit mit der Hochschule. Professor Ulrich Holzbaur, der die entsprechende studentische Gruppe leitet, sagt, es sei natürlich schon ein komplexer Fragebogen. Man habe aber bewusst alle Kriterien auf einer Seite zusammengefasst, da die Umfrage sonst mehrere Seiten umfasst hätte, was die Rücklaufquote wahrscheinlich verringert hätte. „Die Eltern wollen sich ja auch keine Stunde damit beschäftigen“, sagt er. Bei einer solchen Befragung müsse man abwägen zwischen dem Wunsch nach einem kompakten Fragebogen einerseites und dem Wunsch nach umfangreicher Information andererseits.

Schulen noch gar nicht bekannt?

Sylvia Möcklin hat sich vor allem bei der Bewertung der infrage kommenden Schulen schwer getan, da sie manche ja noch gar nicht kenne. „Ich kann heute noch nicht wissen, inwieweit zum Beispiel die Klassengröße an einer künftigen Schule meinen Erwartungen entsprechen wird.“ Auch die Informationstage an den einzelnen Schulen stünden ja in den nächsten Wochen zum Teil erst noch an, sagt sie.

Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann entgegnet, es gebe keinen perfekten Zeitpunkt. Zudem solle der Schulentwicklungsplan, in dessen Rahmen auch die Befragung stattfinde, zu den Haushaltsberatungen 2018 fertig sein. Die Umfrage müsse man deshalb zeitlich entsprechend eintakten.

Weitere Umfrage folgt

Zudem soll in den kommenden Monaten eine weitere Umfrage folgen, in der man die Eltern von Schülern befragt, die bereits eine weiterführende Schule besuchen. „Aus der Umfrage der Viertklasseltern können wir erste Schlüsse ziehen und bei der zweiten Runde die Fragen dann gegebenenfalls griffiger machen“, erklärt Ehrmann.

Aber warum bevorzugen Eltern denn private Schulen oder Schulen im Umland? Aus Gesprächen mit anderen entnimmt Sylvia Möcklin, dass zum Beispiel bei der Wahl eines Gymnasiums für manche Eltern neben der Wissensvermittlung auch eine Rolle spiele, wo sie ihr Kind besonders gut aufgehoben und in seiner Entwicklung begleitet glauben.

Der Wahrheit näher kommen

Ob es noch weiteren Eltern so geht oder ob andere Punkte eine Rolle spielen, wird die Umfrage der Stadt zeigen. Für diese „atmosphärischen“ Eindrücke habe man in der Umfrage Punkte wie „Ruf der Schule“, „Leitbild“ oder „Trägerschaft“ vorgesehen, sagt Karin Haisch, die Pressesprecherin der Stadt.

Ehrmann fügt an, die Befragung sei der Versuch, der Wahrheit etwas näher zu kommen. „Eltern suchen für ihre Kinder natürlich den bestmöglichen Weg. Wir als Schulträger wollen hier Verantwortung übernehmen“, so der Bürgermeister.

Wenn alle Fragebögen von den Schulen zurückgeschickt worden sind, starte die Hochschule mit der Auswertung, sagt Ehrmann. Anschließend folge die zweite Umfrage, die an Eltern von Fünftklässlern geht.