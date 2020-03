Simon Knecht bleibt Essinger

Frohe Kunde beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen: Der im vergangenen Sommer vom 1. FC Normannia Gmünd vielseitig einsetzbare Simon Knecht hat seinen Vertrag bei den Essingern um ein weiteres Jahr verlängert, wie Frank Sigle, Sportlicher Leiter des TSV, nun freudig bekanntgab.

„Wir sind sehr froh über diese Verlängerung. Er ist ein guter Junge und ein wichtiger Spieler für uns“, so Sigle. In dieser Saison ist der 23-Jährige in 15 Partien zum Einsatz gekommen und hat dabei über 1000 Minuten auf dem Platz gestanden. Viele weitere im Trikot des TSV werden nun also noch folgen.