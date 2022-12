Silvesternachtkonzert: Hochkarätige Trompeter zu Gast

Im traditionellen Silvesternachtkonzert in der Aalener Stadtkirche sind dieses Jahr wieder zwei hochkarätige Trompeter zu Gast. Am 31. Dezember ab 22 Uhr (Kirchenöffnung: 21.15 Uhr) spielen Maximilian Sutter und Johann Konnerth (Trompeten) und Kirchenmusikdirektor Thomas Haller und Leonard Hölldampf (beide Orgel) Werke in der stimmungsvollen, kerzenbeleuchteten Barockkirche.

Johann Konnerth ist Trompeter in der Ulmer Philharmonie, Sutter ist Solotrompeter im Göttinger Symphonieorchester. Auf dem Programm stehen unter anderem barocke Konzerte für Trompete und Orgel von Händel, Vivaldi, Telemann und Bach. Lied des Tages ist „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, das in verschiedenen Bearbeitungen von Bach und Reger das Jahr 2022 beschließt.