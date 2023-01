Silvesterkonzert: Orgel und Trompeten haben das alte Jahr verabschiedet

Wenn die Orgel, die Königin der Instrumente, gemeinsam mit der Trompete, dem Instrument der Könige, im Kerzenschein der Stadtkirche erklingt, dann ist Silvester. Die Stadtkirche war beim traditionellen Konzert in der Silvesternacht bis auf den letzten Platz besetzt.

Der Kirchenmusikdirektor Thomas Haller hat in diesem Jahr gleich zwei Trompeter engagiert: zum einen Johann Konnerth aus Ulm und zum anderen den Aalener Maximilian Sutter. Beide sind in der Kirchenmusik der Stadtkirche bestens bekannt und werden hoch geschätzt. Und beide erfüllten auch beim diesjährigen Silvesterkonzert die hohen Erwartungen, die man an den erfahrenen Johann Konnerth und an den jungen Maximilian Sutter stellen darf, auf besondere Art und Weise.

Auch Thomas Haller hatte mit Leonard Hölldampf, Organist im Praktikum, einen jungen Kollegen dabei, der die Kompositionen für Orgel solo im Programm übernahm, während Thomas Haller die beiden Trompeter begleitete. Diese überzeugten nicht nur auf den kleinen Hoch-B-Trompeten mit präziser Treffsicherheit, geschmeidiger Technik und eleganter, mühelos klingender Höhe, was auf einen stabilen, ausdauernden Ansatz schließen ließ. Sowohl das Konzert in D-Dur von Vivaldi, als auch die bekannte Suite aus Händels Wassermusik und auch ein weniger bekanntes Trompetenkonzert von Francesco Manfredini wurden dadurch zum ungetrübten Hörgenuss für die Zuhörer. Mit Flügelhörnern spielten Konnerth und Sutter ein Concerto von Georg Philipp Telemann für zwei Hörner und Orgel und bezauberten dabei durch den wunderbar weichen Ton der beiden Instrumente und die sensible, ausdrucksvolle Gestaltung der vier Sätze. Diese homogene, harmonische Interpretation prägte auch die wunderbare Bearbeitung des Chorals „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach (BWV 140).

Dass man diesen Choral auch ganz anders interpretieren kann, das demonstrierte Leonard Hölldampf an der Orgel mit der Fuge von Max Reger über den Choral. Dabei ließ er die Orgel der Stadtkirche mächtig brausen. Auch die Gemeinde selbst war am Schluss eingeladen „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ gemeinsam zu singen. Dekan Ralf Drescher zitierte in der Lesung die Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief „Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein“. Und mit dem Segen ging es dann hinaus in die letzte Stunde des alten Jahres.