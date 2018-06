Sich gemütlich zurückzulehnen ist auch im Alter von 80 Jahren nicht das, wonach Dr. Manfred Saller strebt. Und wie wertvoll sein Rat und seine Ideen auch heute noch sind, das kam in den Grußworten anlässlich eines Empfangs im Prediger deutlich zum Ausdruck. Am 3. September hatte der ehemalige Direktor des Staatlichen Schulamts Schwäbisch Gmünd und Präsident des Oberschulamts Tübingen seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Geehrt wurde er vor allem für seine Funktion als langjähriger Vorsitzender des Gmünder Kunstvereines. Mit Unterbrechung war er rund 20 Jahre – von 1982 bis 2006 – ehrenamtlich für den Kunstverein tätig.

Dies, so sagte Oberbürgermeister Richard Arnold, verdiene allergrößten Respekt und Anerkennung. Krönender Abschluss der Amtszeit sei 2006 die Eröffnung der Galerie im Kornhaus gewesen. Weiter bezeichnete ihn Arnold als begnadeten Vernissage-Redner und sagte: „Sie sind ein Kunstkenner par excellence und der Grandseigneur der regionalen Kunstszene.“

Personifizierter Ostälbler

Dass Saller nicht nur in Gmünd, sondern in ganz Ostwürttemberg kulturell wirkte, erhielt ebenso großes Lob. Er war Mitglied im Aktionsausschuss des Gmünder Münsterbauvereins, Mitglied im Kunstbeirat der Stiftung Schloss Fachsenfeld, Zweiter Vorsitzender des Geschichts- und Altertumsvereins Ellwangen und Vorstandsmitglied im Verein zur Erhaltung der Abteikirche Neresheim. Darüber hinaus ist der gebürtige Ellwanger Verfasser und Mitarbeiter vieler Kataloge und Veröffentlichungen und Kurator verschiedener Ausstellungen in Neresheim und Aalen. OB Arnold lobte ihn als personifizierten Ostälbler und bildenden Kunstkenner und überreichte Saller ein silbernes Einhorn.

Staatssekretär a. D. Dr. Rudolf Böhmler, Vorsitzender des Arbeitskreises Kultur, sprach von einem Festtag für die Gmünder Kulturszene und erinnerte sich mit Freude an die zahlreichen Begegnungen und Gespräche mit Saller zurück. Er lobte ihn als Kulturvermittler, Kunstkenner und begeisternden Redner. Saller verkörpere zudem das, was Staatssekretär a. D. Dr. Gustav Wabro, der ebenfalls anwesend war, und Landrat Klaus Pavel immer wieder fordern: „Die Einheit des Ostalbkreises in der Politik und der Kultur.“ Kein anderer habe das so bewiesen wie Saller. „Wir brauchen auch künftig ihren Rat“, so Böhmler. „Ihre Ideen werden gebraucht.“

Professor Klaus Ripper, Vorsitzender des Gmünder Kunstvereins, lobte ebenfalls Sallers Weitblick und sprach von einem Vertreter der Regionalkunst, der über die „engen Grenzen der Gmünder Stadtmauern“ hinweggesehen habe. Und mit Blick auf die Verhandlungen, die Saller einst bei der Suche nach passenden Galerieräumen geführt hat, lobte Ripper dessen Geduld und Beharrlichkeit. Anschließend wurde Saller zum Ehrenmitglied des Kunstvereins ernannt.

Der Jubilar zeigte sich gerührt ob des Empfangs und blickte zurück in seine Schulzeit. Jene Zeit, in der er bereits das Interesse für die Kunst entwickelte. Dieses Interesse, so Saller, teile er bis heute mit seiner Frau. Der Kunstverein sei lange Zeit das Herzstück seines Engagements gewesen.

Saller hob auch die wichtige Rolle der Kommunen in der Region bei vielerlei Entscheidungsprozessen hervor. Die Stadt und die Region könne zurecht als Region der Talente und Patente bezeichnet werden. (nb)