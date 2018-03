Silber vergolden

Sensation, Wunder, Märchen - eigentlich gibt es gar kein Wort, das den Erfolg der Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen ausreichend würdigen kann. „Es ist unfassbar“, sagt Julian Brenner vom EHC Aalen. Nach dem Gewinn der Silber-Medaille der Nationalmannschaft in Südkorea hofft nun auch der letzte verbliebene Aalener Eishockeyverein auf mehr Mitglieder und Unterstützung von Seiten der Stadt Aalen.

Beginnt jetzt eine neue Eiszeit in Deutschland? Nach den Siegen über den Weltmeister (Schweden), den Olympiasieger (Kanada) und der knappen 3:4-Niederlage in der Verlängerung im Olympischen Finale gegen Russland eröffnet sich für den Kufensport in Deutschland eine große Chance. „Natürlich hoffen auch wir auf einen positiven Effekt“, sagt Brenner und fügt an: „Der Sieg gegen Schweden war schon der Wahnsinn und dann setzen die mit dem Erfolg gegen Kanada noch einen drauf.“ Viele sind in Deutschland an diesem Sonntag wohl zu ungewohnter Zeit aufgestanden (Das Finale wurde um 5.10 Uhr unserer Zeit übertragen, d. Red.) und darunter waren längst nicht nur Eishockey-Fans.

Die Sportart hat durch den Einzug ins Endspiel einen regelrechten Boom unter den Wintersportfans erlebt. „Ich bin erst um drei Uhr ins Bett und habe eigentlich nur zwei Stunden geschlafen“, sagt Brenner selbst und erklärt mit einem Schmunzeln: „Das ist aber völlig egal.“

Am Ende reichte es für die deutschen Eishockeyspieler zwar nicht zu Gold, aber dennoch zum größten Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeysports. „Es war sehr spannend und etwas ärgerlich. Aber mit so einem Erfolg hat wohl keiner jemals gerechnet“, sagt Brenner nach der knappen Final-Niederlage. Der EHC Aalen hofft nach diesem Erfolg nun auch auf eine Schubwirkung in eigener Sache. „Aalen rühmt sich als Wintersportstadt. Da gehört eine Eishalle einfach dazu“, so Brenner weiter. Seit dem Abriss der Eishalle hat der Verein nämlich keine ausreichenden Trainingsbedingungen mehr.

„Wir würden uns einfach generell mal über ein Gespräch mit der Stadt freuen, um unser Anliegen einmal persönlich vortragen zu können“, sagt Brenner. Natürlich ist Brenner klar, das eine neue Eishalle nicht billig sei und sicher nicht nur durch den Sport allein refinanziert werden könne. Daher denke er auch eher an „eine Art Mehrzweckhalle“. Der EHC möchte die Vorlage der Nationalmannschaft nutzen und hofft auf sein persönliches Wunder: Das heißt nicht Silber sondern Eishalle.