„Sieh an!“: Stadttheater startet neue Kampagne

Mit einer neuen Kampagne will das Theater der Stadt nicht nur in seiner Heimatstadt präsenter werden, sondern darüber hinaus auch in der Region. „Wir wollen nicht nur mit Großflächen ins Auge springen, sondern werden auch auf verschiedenen Märkten Werbematerial verteilen – auch unsere neuen Postkarten“, erklärt der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Theaters, Gerhard Herfeldt.

Ähnlich wie die Großflächen ziert diese Postkarten der Schriftzug „Sieh an!“ und ein Verweis auf die Homepage des Hauses. Außerdem ein kleines Logo mit der Zahl 30 – ein Verweis auf das Jubiläum, das das Theater in dieser Spielzeit feiert. „Auch wenn wir uns gerade mit ‚Minna von Barnhelm‘ nach Wasseralfingen begeben, bieten wir doch auch noch viele andere Theatererlebnisse“, ergänzt Herfeldt.

So sind beispielsweise der ehemalige Oberbürgermeister von Aalen, Ulrich Pfeifle, und Friedrich Schirmer, Intendant der Württembergischen Landesbühne Esslingen, am 16. Juli um 19 Uhr auf Schloss Wasseralfingen bei einer Veranstaltung der Gesprächsreihe „Theater trifft...“ zu Gast, um mit Intendant Tonio Kleinknecht über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Aalener Theaters zu diskutieren.

Außerdem zeigen die Spielclubs 1 und 4 ihre Produktionen: Unter der Leitung von Alexandra Stölzl spielt der Spielclub 1 ab dem 15. Juli „Das größte Abenteuer der Welt“ im Kulturbahnhof, bevor der Spielclub 4 am 16. Juli mit der Stückentwicklung „How to Open a Door“ in der Regie von Lisa-Marie Krauß im Alten Rathaus Premiere feiert. Am 17. Juli eröffnet schließlich Sophia Predan, die FSJlerin des Theaters, ihre Foto-Ausstellung „Keiner ist niemand“ im Foyer des Kulturbahnhofs.

Mit der Kampagne will das Theater auch Zuschauer erreichen, die sonst vielleicht keine Vorstellungen besuchen. „Deshalb gehen wir damit auch in die Zentren der Region, nach Ellwangen und Heidenheim“, erläutert Herfeldt. „Theater ist so viel mehr als nur Unterhaltung. Es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Und die Hürden, um daran teilzuhaben, sind wirklich niedrig. Daher laden wir das Publikum ein: Komm, lass dich darauf ein – Sieh an!“