Siegreich ohne Fans

Am vergangenen Samstag hat für die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen das erste Heimspiel der Saison auf dem Plan gestanden. Gast in der Talsporthalle war die HSG Friedrichshafen-Fischbach. Nach schwachem Beginn setzten sich die Hausherren verdient mit 31:24 durch.

Die Mannschaft war hochmotiviert, den ersten Heimsieg der Saison zu erringen. Die zahlreichen Fans konnten die Partie per Livestream mitverfolgen.

Es war von Beginn an klar, dass dies kein einfaches Spiel werden würde, da auch die Gegner vom Bodensee mit einem deutlichen Sieg in die Saison gestartet waren.

Die SG2H erwischte einen denkbar schlechten Start in die Partie. In der Abwehr bekam man keinen Zugriff auf den Gegner und musste viele Tore über den Kreisläufer hinnehmen. Im Angriff waren es viele technische Fehler und Fehlwürfe, die das Spiel der Grün-Roten in der Anfangsphase bestimmten. So sah sich das Trainergespann Adam/Pharion nach zehn Minuten beim Stand von 3:6 gezwungen die erste Auszeit zu nehmen. Die Gäste konnten ihre Führung dennoch bis zur 18. Minute auf 10:4 ausbauen. Erst dann verbesserte sich das Spiel der SG2H und die Hausherren konnten mit sechs Toren in Folge den Spielstand bis zur Halbzeit auf 13:12 drehen. In der zweiten Halbzeit setzte das Team der SG2H die konzentrierte Leistung fort.

Die Abwehr und die Torhüter der Handballer aus Hofen/Hüttlingen konnten ihre Leistung nochmals steigern und im Angriff konnte man vermehrt einfache Tore erzielen. Bis zur 43. Minute (18:16) war das Spiel noch offen, ehe die SG2H davonzog und die Führung bis zum Stand von 29:20 fünf Minuten vor Schluss kontinuierlich ausbaute. Letztendlich siegten die Hausherren nach deutlicher Leistungssteigerung verdient mit 31:24.

Für die SG Hofen/Hüttlingen geht es nach einer sechswöchigen Pause am 28. November weiter, dann ist die SG2H bei der SG Herbrechtingen-Bolheim zu Gast.