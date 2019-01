Siegfried Röger ist Clubmeister 2018

Vor Kurzem sind die Sportfahrer des Racing Team (RT) Mögglingen) in Fichtenberg geehrt worden. Siegfried Röger konnte sich demnach erstmals den Titel als Clubmeister sichern.

Auf den weiteren Plätzen folgten, Franziska Röger, Jochen Kurz, Alexander Ebert auf den Plätzen zwei bis vier. Vorstand Jürgen Bleicher gab zu Beginn einen kleinen Rückblick auf die Ostalbrallye 2018, den Automobilslalom in Gschwend sowie den Clubausflug an den Bodensee. Anschließend berichtete Sportleiter Siegfried Röger von den aktuellen Änderungen im Reglement des DMSB. Mehr als zufriedenstellend war dann auch sein sportlicher Rückblick auf das vergangene Jahr. Im Bereich Clubslalom konnten die Sportfahrer erneut den Sieg in der Ortsclubwertung der Ostalb-Sprengel-Meisterschaft einfahren, zudem gewann Alexander Ebert erstmals die Fahrerwertung.

Auch im Bereich Rallye war es ein erfolgreiches Jahr, so erreichte Daniela Kurz Platz eins in der Beifahrerwertung des Südwestpokal. Zusammen mit Jan-Marc Soutschka, der den vierten Platz in der Fahrerwertung des Südwestpokals belegte, konnten die Beiden auch den Golf II Cup für sich entscheiden. Ebenso platzierten sich fünf Sportfahrer des Racing Team Mögglingen in der Top Ten der Fahrer- & Beifahrerwertung des Baden-Württemberg-Franken Rallyepokal. Insgesamt gaben die Sportfahrer des Racing Team Mögglingen im vergangenen Jahr 152 Mal eine Nennung ab.