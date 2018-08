Dass das vermeintlich schwächere Geschlecht den Männern zumindest beim Autofahren nicht ganz das Wasser reichen kann, hält sich in manchen Köpfen hartnäckig – Anna Maria Kuhlmann vom PSV Hofgut Bodelshofen widerlegte diese Behauptung mit einer unfallfreien Ehrenrunde, die sie nach ihrem Sieg im Großen Preis von Killingen mit ihrem neuen, schneeweißen VW up drehen konnte. Erritten hatte sie sich ihr neues Fahrzeug als Preis für den ersten Platz in der letzten Prüfung des Sonntags bei den Horse classics in Killingen, einer Springprüfung der schweren Klasse S** mit Siegerrunde.

Als einzige Teilnehmerin unter 38 Startern blieb sie im Umlauf und in der Siegerrunde fehlerfrei und absolvierte diese mit ihrem Wallach Camirez in einer Zeit von 40,93 sec. Somit ließ sie einen deutlichen Abstand zur zweitplatzierten Stefanie Paul (RFV Altusried), die mit Cool Running in der Siegerrunde einen Abwurf kassierte (4/35,31 sec.). Der strahlenden Siegerin aus der Nähe von Kirchheim/Teck gratulierte der Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen, Karl Hilsenbek, Mario und Christian Walter als Veranstalter des Turniers und Vertreter von Firmen. Nach der Ehrenrunde mit den Pferden konnte sie ihr neues Auto ausprobieren und legte mehrere Runden ohne Blechschaden auf dem Platz zurück - zur Freude der zahlreichen Zuschauer, hatten diese doch am Samstagabend einen kleinen Schreckmoment erlebt, als Jörg Widmaier (PSZ Benzenbühl) bei der Jump and Drive – Prüfung das Solarmobil bei der Einfahrt in die Zielgerade laut krachend gegen die Bande steuerte – passiert war zum Glück nichts.

Fehlerfrei im Stechen

Die folgende Prüfung am Samstag startete spät, ab 21 Uhr, unter Flutlichtbedingungen: Eine große Menge an Zuschauern hatte sich auf den Weg gemacht, um die elf Starter im Barrierenspringen zu sehen. Kuhlmann siegte ebenfalls in der Amazonen-Springprüfung der Klasse S* mit unmittelbarem Stechen. Hier blieb sie mit Covergirl sowohl im Umlauf als auch im Stechen fehlerfrei und konnte den Ehrenpreis in Empfang nehmen. Strahlender Sieger war auch der bei der gastgebende Reitsportgemeinschaft (RSG) Ostalb beheimatete Frank Wieland. Neben mehreren Platzierungen auf dem vereinseigenen Turnier verlieh ihm die deutsche reiterliche Vererinigung am Freitagabend das goldene Reitabzeichen für zahlreiche Siege in Springprüfungen der schweren Klassen S* und S**.

Neben Wieland freuten sich auch andere Mitglieder der RSG über Siege und Platzierungen: Mario Walter platzierte sich mit Quindeur in einer Zeit-S*-Springprüfung auf Platz sechs, Kristin Fritz siegte mit Conchitta in der Springprüfung A**, Madeleine Henner belegte hier mit Columbus Rang zwei, Yvonne Dittrich mit Frech accent Rang acht. Im Führzügelwettbewerb belegte Clara Fritz Rang zwei, ebenfalls Platz zwei erritt sich Kathrin Zappe im Reiterwettbewerb. Die Vereinsmeisterschaft der RSG Ostalb wurde in der Springprüfung A** und der Springprüfung der Klasse L ausgetragen. Hier siegte Madeleine Henner, gefolgt von Kristin Fritz auf Platz zwei und Sebastian Fritz auf Platz drei.