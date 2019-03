Gewarnt waren die Sportfreunde Dorfmerkingen vor dem Aufeinandertreffen in der Fußball-Verbandsliga gegen den SV Breuningsweiler. Die Gäste reisten mit dem Selbstvertrauen, vier Spiele in der Rückrunde nicht verloren und zuletzt den FSV Hollenbach am Rande einer Niederlage gebracht zu haben (3:3 nach 3:0 Führung) nach Dorfmerkingen. Doch um es vorweg zu nehmen. Eine mittelmäßige Leistung genügte den Schützlingen von Trainer Helmut Dietterle ehe der 3:1-Sieg unter Dach und Fach war.

„Das war ein Geduldsspiel und am verdienten Heimsieg gibt es nichts zu rütteln. Man hat jedoch gesehen, dass wir in einigen Situationen deutliche Schwächen und Probleme hatten. Die gilt es, schnellstens abzustellen. Doch jetzt überwiegt erstmals die Freude über den Heimsieg und die Eroberung der Tabellenspitze“, erklärte SfD-Trainer Helmut Dietterle. Die Gäste, sehr defensiv eingestellt, ließen die Sportfreunde walten und attackierten erst, als sie in ihrer Spielhälfte eindrangen. So dauerte es bis zur zehnten Minute, ehe Breuningsweiler Keeper Nieswandt erstmals mit einer Fußabwehr durch einen Schuss von Zimmer geprüft wurde.

Zimmer schlägt doppelt zu

Nach einer Kombination zwischen Bihr, Zimmer und Vesel strich das Leder noch knapp am Gehäuse des Gastes vorbei, doch die Dorfmerkinger Führung folgte nach 15 Minuten. Nachdem der Schuss von Brenner noch abgeblockt wurde, kam das Leder zu Zimmer und dieser erzielte den Dorfmerkinger Führungstreffer.

Einer halbherzigen Torchance durch Gästestürmer Binder folgte in der 31. Minute die 2:0-Führung. Erneut war es Zimmer, der einen Abwehrfehler nutzte, den Gästekeeper umkurvte und das 2:0 erzielte. Die Gäste verlagerten sich nur aufs Konterspiel und so dauerte es bis zur 35. Minute bis Torwart Zech erstmals einen Schuss von Mayer parieren musste. Wie aus dem Nichts dann der Anschlußtreffer für den Gast kurz vor der Pause. Ein Schuss aus kurzer Distanz gegen die Hand von Abwehrspieler Scherer und der Unparteiische zeigte zum Entsetzen der Sportfreunde auf den Elfmeterpunkt. Binder nahm das Geschenk dankend an und verkürzte zum 2:1-Pausenstand.

Nach der Pause wollten es die Sportfreunde wissen. Der für den verletzt ausgeschiedenen Doppeltorschützen Zimmer eingewechselte Benjamin Schiele hatte in der 47. Minute die Vorentscheidung auf dem Fuße, doch sein Schuss wurde im letzten Moment abgeblockt. Danach waren es Brenner, Bihr und Nietzer, die noch knapp scheiterten und schließlich sorgte Benjamin Schiele für die Vorentscheidung als er ein Geschenk der Breuningsweiler Abwehr dankend annahm und auf 3:1 erhöhte. Der Bann war nun endgültig gebrochen und die Sportfreunde konnten sich den Lapsus noch leisten, einen Foulelfmeter, verursacht an Daniel Nietzer, durch Michael Schiele, zu verschießen. Durch den Heimsieg und der gleichzeitigen Niederlage des SKV Rutesheim beim TSV Essingen, haben die Sportfreunde erneut die Tabellenführung übernommen und die Bilanz, 20 Spiele ohne Niederlage, hat weiterhin Bestand.