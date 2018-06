Hieu Dao aus Aalen, Kristina Kleinschmidt und Moritz Sünder aus Westhausen, Selina Kaltschmid aus Schorndorf, Justus Niebius aus Hüttlingen sowie Lorraine Simpson aus Rudersberg zählen zu den Monatssiegern der ersten Jahreshälfte 2016 des Internet-Landtagsquiz. Bei diesem Wissensspiel galt es, möglichst schnell zehn Fragen zum Landtag, zur Landespolitik und zur Landeskunde zu beantworten.

Jetzt nahmen die Jugendlichen auf Einladung von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) die Gelegenheit wahr, sich vor Ort im Haus des Landtags selbst ein Bild von der parlamentarischen Arbeit zu machen. Auf dem Programm stand zunächst der Besuch einer Plenarsitzung, der vorletzten vor der parlamentarischen Sommerpause. Die Jugendlichen konnten aktuelle Debatten live verfolgen. Im Anschluss trafen sie die Landtagspräsidentin zu einem Gespräch. „Vielen Dank, dass ihr bei unserem Quiz mitgemacht habt und Glückwunsch zu eurem Sieg“, begrüßte Muhterem Aras ihre jungen Gäste. „Wir brauchen junge Menschen, die sich engagieren und sich für Politik und die Gesellschaft interessieren“. Im Gespräch zeigte sich, dass fast alle bereits Erfahrungen in der SMV ihrer Schule sammeln konnten, einige sind bereits in politischen Organisationen aktiv. „Ihr seid wieder der beste Beweis dafür, dass Jugendliche doch sehr an politischen Themen interessiert sind“, so Aras.

Weitere Gesprächsthemen waren schnell gefunden. So unterhielten sich die Jugendlichen mit der Landtagspräsidentin über die Spaltung der AfD-Fraktion und die möglichen Konsequenzen. Aras berichtete von dem Gutachten, das der Landtag bei renommierten Verfassungsrechtlern in Auftrag gegeben hat und auf dessen Ergebnis nun gewartet wird. Auch der Wahlkampf in den USA wurde gestreift. Ein Rundgang durch das Haus des Landtags sowie ein gemeinsames Eisessen rundeten den Besuch in Stuttgart ab.