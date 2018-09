Am vergangenen Wochenende stand die doppelte Heimpremiere für die Kegler des KC Schrezheim auf dem Programm. Erneut lief nicht alles rund und sie mussten eine Niederlage im DKBC Pokal einstecken. Wichtig für den KC war jedoch, dass die Revanche gelungen ist und sie das Spiel in der 2. Liga gegen die SG Wolfach/Oberwolfach mit 6:2 und 3542:3512 Kegel gewinnen konnte.

Bereits am Freitag fand das Duell im Pokal statt. Das Spiel endete mit einer Überraschung und einem 2:6 mit 3549:3617 Kegeln für Wolfach/Oberwolfach. Dieses Ergebnis bedeutete einen neuen Vereinsrekord für die Gastmannschaft. Im Startpaar spielte Andre Gubitz gegen Björn Albrecht, Kai Hornung gegen Florian Faißt. Gubitz sicherte sich mit 581:573 Kegel bei 2:2-Sätzen zwar den Punkt, verspielte aber durch 119 Kegel auf seiner zweiten Bahn, ein deutlich besseres Ergebnis. Im zweiten Duell war Hornung trotz 608 Kegeln chancenlos. Faißt spielte wie entfesselt und bot Kegelsport vom Feinsten. Mit seinem Endergebnis von 656 Kegeln, blieb er nur vier Kegel unter dem bestehenden Einzelbahnrekord von Srdan Sokac.

Srdan Sokac und Fabian Böhm sicherten sich den ersten Satz. Sokac hatte auch in der Folge die Gegner Hagen Neumann/Florian Haas im Griff und holte mit 586:545 Kegeln bei 3:1-Sätzen den zweiten Punkt. Im zweiten Duell spielte Böhm auf hohem Niveau, war aber gegen Jürgen Rommelfänger machtlos. Am Ende ging mit 608:649 Kegel und 1:3-Sätzen der Punkt an die Gäste. Für Schrezheim sollten es nun Thomas Schweier gegen Marcel Dörfel und Christian Winter gegen Marco Teller richten. Schweier gewann den ersten Satz, Winter zog knapp den Kürzeren. Beide spielten zwar verbessert, jedoch konnten die Gäste kontern. Schweier verlor seinen Punkt mit 577:594 Kegel bei 2:2-Sätzen, Christan Winter mit 589:600 Kegel und 0,5:3,5-Sätzen. Damit können sich die Schrezheimer nun auf die Liga konzentrieren.

Schrezheim revanchiert sich

Im Vergleich zum Vortag tauschten beide Teams nur auf einer Position. Bei Wolfach rückte Florian Haas für Hagen Neumann in die Mannschaft, auf Seiten des KC, ersetzte Fabian Lutz - Thomas Schweier. Am Start bekam es Gubitz erneut mit Albrecht zu tun, Hornung spielte wieder gegen Faißt. Gubitz starte mit 160 Kegeln in die Partie und konnte am Ende mit 582:577 Kegel und 2:2-Sätzen einen Vorsprung ins Ziel retten. Hornung zog trotz konstanter Leistung gegen den erneut starken Faißt mit 582:606 und 2:2 Sätzen wiederum den Kürzeren. Mit 1:1 Punkten und 19 Kegel Rückstand ging es für Sokac und Böhm auf die Bahn. Besonders Sokac zeigte beim 4:0 mit 613:562 Kegel gegen Haas keine Schwächen. Böhm konnte sich mit 578:569 und 3:1-Sätzen im direkten Duell mit Rommelfänger revanchieren. Fabian Lutz und Christian Winter starteten mit 3:1-Punkten und einem 41 Kegel-Polster in den Schlussdurchgang. Lutz spielte von Beginn an stark und sicherte sich in überzeugender Manier mit 605:579 Kegel und 2:2-Sätzen gegen Dörfel den verdienten Punkt. Winter brachte mit 582:619 Kegeln und 1:3-Sätzen den Vorsprung bei den Gesamtkegel ins Ziel.