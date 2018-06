Sieg und Niederlage für Untergröninger Damen

In den Tischtennisligen hat es am Wochenende wieder spannende Partien gegeben.

Damen Verbandsliga: TSV Untergröningen – TTC Bietigheim-Bissingen 4:8

Laura Henninger/Nina Feil entzauberten das starke Spitzendoppel Yasmin Dietrich/Anna Dekan in fünf Sätzen und parallel zeigten auch Petra Henninger/Christina Bouwmeester eine gute Leistung und siegten klar mit 3:0. Petra Henninger brauchte einen Satz, um sich auf Dekans Kurz-Noppen-Spiel einzustellen, gewann Satz zwei klar, bevor sie trotz vieler starker Offensivaktionen Satz drei und vier knapp jeweils zu neun abgeben musste. Nicht besser erging es Laura Henninger gegen Yasmin Dietrich. In der Vorrunde hatte sie Dietrich noch sensationell bezwingen können und auch dieses Mal zeigte Laura eine gute Leistung, aber mehr als ein Satzgewinn war nicht drin. Und auch Christina Bouwmeester ging als Verliererin gegen die jüngere der Dietrich-Schwestern in einer knappen Partie von der Platte. Nina Feil hingegen jubelte nach ihrem 11:9 im fünften Satz über Henseling, wurde aber zum Glück am Ende doch noch für ihre tolle Leistung belohnt. Drei Niederlagen von Petra und Laura Henninger und Christina Bouwmeester in Folge ließen Bietigheim davonziehen. Schade, denn ein, wenn nicht sogar zwei Punktgewinne wären möglich gewesen. Erneut war es Nina Feil, die auch gegen Meike Dietrich punkten konnte, doch eine weitere Niederlage von Christina Bouwmeester gegen die gegnerische Nummer eins und ein Sieg von Henseling gegen Untergröningens Spitzenspielerin, Petra Henninger, besiegelten das 4:8.

TTC Reutlingen – TSV Untergröningen 6:8

Erneut konnten beide Doppel gewonnen werden, sodass das vordere Paarkreuz mit Rückenwind starten konnte. In einer spannenden Partie besiegte Petra Henninger Dürr mit 12:10 im fünften Satz nachdem sie bereits zwei Matchbälle abwehren konnte. Auch Laura Henninger zeigte gegen Reutlingens Spitzenspielerin Johanna Weidle trotz der erwarteten Niederlage eine gute Leistung. Theresa Preston kam nach ihrer langen Wettkampfpause nicht wie erhofft ins Spiel und musste Ziegler-Holzäpfel nach fünf Sätzen gratulieren.

Doch mit einer erneut starken Leistung konnte Nina Feil in einem offensiven Spiel mit einem 3:1-Sieg über Eva Weidle den alten Vorsprung wieder herstellen. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Reutlingens Nummer eins, Johanna Weidle, konnte Petra Henninger mit gutem Blockspiel zwar noch zum 2:2 ausgleichen, musste ihr aber dennoch zum Sieg gratulieren.

Laura Henninger hielt Lavinia Dürr in drei Sätzen in Schach und revanchierte sich für ihre Vorrunden-Niederlage. Theresa Preston konnte gegen Reutlingens Nummer drei nicht punkten, doch auf Nina Feil war an diesem Wochenende Verlass. Sie fuhr einen 3:0-Sieg über Ziegler-Holzäpfel ein. Doch es sollte spannend bleiben, denn Petra Henninger unterlag im Spiel eins gegen drei überraschend mit 2:3 gegen Eva Weidle, nachdem sie zunächst noch einen 0:2-Rückstand hatte wettmachen und in Satz drei und vier mehrere Matchbälle abwenden konnte, sodass Theresa Prestons Niederlage gegen Johanna Weidle den 6:6-Ausgleich bedeutete. Schlussendlich durfte aber dann doch noch das Team aus Untergröningen jubeln, da Nina Feil auch in ihrem fünften Einzel an diesem Wochenende ungeschlagen blieb und Laura Henninger durch ein ungefährdetes 3:0 gegen Ziegler-Holzäpfel den Sack zumachte.

Damen Bezirksliga: SF Rammingen - TTC Neunstadt 7:7

In einem mit spannenden Spiel teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte zu einem gerechten Unentschieden. Für Neunstadt siegten Deisinger/Bühler im Doppel, sowie Nadja Ullmann (3), Ilona Fischer, Melanie Deisinger und Kerstin Bühler in den Einzeln.

Damen Bezirksklasse: TTC Neunstadt II – SC Unterschneidheim II 8:4

Die Doppelbegegnungen gingen wie erwartet unentschieden aus. Obwohl die Damen vom SC Unterschneidheim den ersten Satz meistens für sich entscheiden konnten, kämpften sich die Damen vom TTC Neunstadt wieder heran und entschieden somit mehr Spiele für sich.

Mädchen U 18 Landesliga: TSV Westhausen – SC Berg II 6:2

Gegen die Gäste aus Berg hatte man wenige Probleme. Alle Spieler waren motiviert und zeigten ihr Können an der der Platte.