Sieg Nummer Fünf? Merlins wollen im Wolfsbau zaubern

Am 5. Spieltag reisen die HAKRO Merlins Crailsheim nach Weißenfels und treffen auf den SYNTAINICS MBC. Die Crailsheimer sind das Überraschungsteam der Liga und stehen durch eine perfekte Punkteausbeute auf dem zweiten Tabellenplatz. Tip-Off in der Stadthalle Weißenfels ist am Samstag um 20.30 Uhr. Bisher gab es sechs Aufeinandertreffen der Teams: Drei Siege konnten beide einfahren. In Weißenfels gewannen die Zauberer bereits zweimal, zuletzt am 1. März mit 87:82. „Wenn wir so kämpfen, wie im Spiel gegen Göttingen, haben wir in jeder Partie Chancen, egal ob die Würfe fallen oder nicht“, so Headcoach Tuomas Iisalo.