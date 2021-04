Sieg Nummer 20!

Im letzten Spiel vor einer kleinen Pause aufgrund des Pokalwochenendes sind die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim am Mittwochabend beim starken Aufsteiger NINERS Chemnitz gefordert gewesen. Dank der stark aufgelegten Bell-Haynes und Jeremy Jones sicherten sich die Merlins einen 85:73-Erfolg.

Small Forward George King brachte in den Anfangsminuten die Hausherren mit 5:0 in Führung. Fabian Bleck markierte anschließend mit zwei Korblegern die ersten Crailsheimer Punkte. Die Crailsheimer Defensive bekam allerdings in den letzten Minuten des ersten Spielabschnitts die Chemnitzer nicht in den Griff, sodass diese mit 19:12 (9. Minute) in Führung gingen. Tuomas Iisalo zog eine Auszeit um seine Jungs aufzuwecken. Das zeigte allerdings bis zur ersten Pause wenig Wirkung – die NINERS erhöhten auf 27:15 nach den ersten zehn Minuten.

Crailsheims bester Punktesammler Trae Bell-Haynes eröffnete das zweite Viertel mit einem Dreier aus der Ecke. Nach guter Defensive und dem Ballgewinn probierte es der Kanadier vom gleichen Spot nochmals – traf nicht, wurde allerdings beim Wurf gefoult und versenkte zwei seiner drei Freiwürfe. Zerfahrene offensive Minuten der Gäste folgten, Chemnitz dagegen scorte weiterhin und stellte auf 33:20 (14.) – Auszeit Crailsheim. Nimrod Hilliard fand im Anschluss McNeace frei unter dem Korb, der wieder auf elf Punkte verkürzte. NINERS-Kapitän Ziegenhagen antwortete mit einem And-One, McNeace konterte per Korbleger. Diesmal zog Rodrigo Pastore eine Auszeit. Nach schnellen zwei Fouls vom Chemnitzer Johnson, ging Jeremy Jones an die Linie, traf einen, den Abpraller des Zweiten holte sich Haley und brachte den Rückstand zum Schmelzen. Nach guter Defense und Ballgewinn verkürzte Bell-Haynes im Fastbreak auf 36:30. Das gefiel dem argentinischen Chefcoach der Sachsen nicht und nahm erneut ein Timeout. In dieser Phase des Spiels kamen die HAKRO Merlins besser in ihren Spielfluss. Bell-Haynes machte mit der Sirene den 41:38 Halbzeitstand klar.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Hohenloher deutlich wacher: zwei starke Defensivaktionen und schnelle Punkte von Lasisi und Jones brachten die Gäste zum ersten Mal in der Begegnung in Front (41:43, 21.). Anschließend fand Boggy mit einem schönen Pass in den Lauf Fabian Bleck, der auf vier Punkte erhöhte. Die darauffolgenden Sequenzen gehörten dann wieder den Hausherren, die mit einem And-One und Korbleger die Führung wieder übernahmen. Nachfolgend entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die letzten Minuten im dritten Viertel waren geprägt von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Bell-Haynes tankte sich Sekunden vor der Sirene durch die Abwehr, wurde gefoult und stellte von der Linie auf 54:59.

Jamuni McNeace, der sich mit einer starken Leistung zurückmeldete, eröffnete den letzten Spielabschnitt und erhöhte auf sieben Punkte. Den Korbleger von Harris egalisierte Radosavljevic mit der ablaufenden Shot-Clock. George King versenkte von jenseits der Dreierlinie, Boggy konterte ebenfalls dreifach. Diese wilde Phase der Partie, wo beide Teams innerhalb von wenigen Sekunden abdrückten, unterbrach der Chemnitzer Headcoach Pastore mit einer Auszeit (63:71, 34.). Crailsheim war nun in der Defensive enorm aufmerksam und aggressiv, wodurch sie sich einige Ballgewinne sicherten, diese aber nicht oft genug in etwas zählbares ummünzen konnten. McNeace foulte Mike beim Dunking-Versuch und musste nach seinem fünften Vergehen auf die Bank. Die Gäste verloren erneut im Angriff den Ball, Chemnitz scorte im Fastbreak und Tuomas Iisalo zog sofort die Auszeit (66:71, 36.). Fabi Bleck klaute den NINERS den Ball und Bell-Haynes wurde beim Wurf gefoult – beide Freiwürfe saßen. Da Crailsheim früh die Foulgrenze erreicht hatten, gingen die Gastgeber nun vermehrt an die Linie. Der normalerweise sichere Schütze Thornton verlegte aber beide Versuche. Nach zwei Fehlwürfen aber gesicherten Rebounds versenkte Bell-Haynes einen wichtigen Dreier zum 67:76. Nur wenige Sekunden später war es erneut der MVP-Kandidat, der die Spieluhr herunterlaufen ließ und mit der Sirene von Downtown einnetzte. Johnson verkürzte nochmal auf acht Punkte – im Gegenzug fand Bell-Haynes Scharfschütze Elias Lasisi vollkommen frei, der mit seinem Dreier eine Minute vor Schluss auf 71:82 stellte und den Deckel drauf machte. Mehrere Pressing-Situationen von Chemnitz lösten die Crailsheimer souverän und konnten am Ende einen verdienten 73:85 Erfolg einfahren.