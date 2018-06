Sieg in Steinheim gibt Rückenwind

Der Sieg in Steinheim am vergangenen Wochenende hat der Damenmannschaft der HG Aalen/Wasseralfingen viel Rückenwind für die am Sonntag um 15.15 Uhr in der Bettringer Uhlandhalle anstehende Aufgabe beim TV Bargau gegeben. Die Gastgeberinnen stehen zwei Punkte und zwei Plätze besser in der Tabelle und gelten als heimstarke Sieben. Lediglich gegen die Spitzenmannschaften aus Böhmenkirch und Winzingen mussten die Bargauerinnen in ihrer Halle das Feld als Verlierer verlassen, ansonsten kam ihnen die besondere Atmosphäre in der Uhlandhalle zugute. Im Hinspiel entführte der TV Bargau beim 21:18 beide Punkte aus der Karl-Weiland-Halle. Die Frauen von HG-Trainer Hajo Bürgermeister wollen aber den Rückenwind aus dem Steinheim-Spiel nutzen, um sich dafür zu revanchieren. Allerdings bedarf es einer konzentrierten Leistung über die komplette Spielzeit und vor allem das Gegenstoßspiel der Gastgeberinnen muss unterbunden werden. Ein Problem wird am Sonntag wohl auch die Torhüterposition sein, der Coach muss wohl Stammtorhüterin Jutta Ehinger ersetzen. Derzeit überlegt er noch, wie er sie ersetzen soll. (rk)

